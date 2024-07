Lena Meyer-Landrut meldet sich zurück: So geht es ihr nach den Konzertabsagen

Lena Meyer-Landrut (33) hat sich nach den Konzertabsagen ein "Lebenszeichen" bei Instagram gesendet. © Screenshot/Instagram/lenameyerlandrut (Bildmontage)

Die können nach der Auszeit jetzt aufatmen, denn ihrem Liebling geht es offenbar wieder besser, wie aus einem Beitrag bei Instagram hervorgeht.

Zu einem Foto, das die 33-Jährige lächelnd mit Sonnenbrille und Basecap zeigt, schreibt sie: "Langsam wieder aufm Damm." Demnach habe sie sich "einige Tage Pause und Ruhe" gegönnt und bedankte sich bei ihrer Community für "Eure Genesungswünsche und Geduld".

Näheres zu ihrem Gesundheitszustand berichtete die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin allerdings nicht. Dennoch waren ihre Anhänger natürlich heilfroh über Lenas "Lebenszeichen".

Meyer-Landrut musste Ende Juni kurzfristig ein Konzert beim Tollwood-Festival in München aus gesundheitlichen Gründen absagen. Am Tag des Auftritts sei es ihr nicht so gut gegangen, wie sie später in ihrer Instagram-Story mitteilte.