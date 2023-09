Lena Meyer-Landrut macht ungewöhnliche Ausbildung: "Man übt an Leuten, denen es egal ist"

Berlin - Musikerin Lena Meyer-Landrut (32) strebt einen neuen Werdegang an, der wortwörtlich unter die Haut geht.

Nachdem sich die Sängerin mit einer Zeichnung beworben hatte, wurde sie bei dem Online-Kurs angenommen. "Ich mal so Sachen wie Mandalas, also grafische Formen", sagte sie.

"Ich bin ein Hobby-Girl. Ich finde es cool, dass ich dann so tätowieren kann", erklärte Lena.

Im SWR3-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" hat Lena Meyer-Landrut nun voller Stolz enthüllt: "Ich mache gerade eine Ausbildung zur Tätowiererin!" Die Motivation hinter diesem neuen Schritt ist ganz einfach: Lena hat "Bock" und findet es "geil".

Lena Meyer-Landrut (32) probiert sich als Tätowiererin. © Joerg Carstensen/dpa, Screenshot/Instagram/lenameyerlandrut (Bildmontage)

Eine der vielen Video-Lektionen des Kurses ist die "Nadelkunde", an der sich Lena momentan die Zähne ausbeißt und durch die jeweiligen Fachbegriffe und Anwendungen kämpft. Doch ohne Fleiß kein Preis.

Lena ist hoch motiviert und hat sich ein günstiges Starter-Set gekauft. "Das ist der größte Bullshit, den man machen kann. Aber damit hab ich schon mal geübt."

An Schweinehaut wird nicht mehr trainiert zu tätowieren, erklärt Lena. Vielmehr wird synthetische Haut genutzt oder Obst. "Oder man übt an Leuten, denen es egal ist. Denen hakt man irgendwas unter die Haut", lacht Lena. Wenn die eh schon voll tätowiert sind, dann macht eine kleine Sonne auch keinen Unterschied mehr, so die 32-Jährige.

Zusätzlich berichtete die Musikerin, dass sie am Ende des Kurses ein Zertifikat erhalten werde, welches sie offiziell zur Tattoo-Künstlerin macht. Bis sie jedoch ihre ersten Kunstwerke auf echter Haut verewigt, wird noch einige Zeit vergehen.

Irgendwann will Lena Meyer-Landrut aber große Motive stechen und eine richtige Maschine kaufen, die sie sich schon ausgesucht hat.