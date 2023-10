Lena Meyer-Landrut sorgt für Peinlich-Patzer vor Auftritt

Lena Meyer-Landrut (32) sorgte vor einem Konzert für einen Lacher. © Joerg Carstensen/dpa

Nach ihrem schweren Reitunfall, bei dem sie sich einen doppelten Kreuzbein-Bruch zuzog, gibt die "Satellite"-Interpretin wieder Vollgas. Das beweist sie in einem Video auf ihrem TikTok-Profil.

Doch so ganz rund lief es auf Anhieb nicht. Der Clip zeigt die Eurovision-Heldin von 2010 in einem sexy Outfit, während sie mit einem Mikro in der Hand Backstage auf ihren Auftritt wartet.

"Die letzten Sekunden vor Showtime", betitelte die Ehefrau von Popstar Mark Forster (40) die Aufnahme. Im Hintergrund ist das frenetische Kreischen und Johlen von Fans zu hören.

Dann tritt offenbar ein Crew-Mitglied ins Bild, der ihr die flache Hand vor das Gesicht hält. Doch Lena versteht offenbar nicht, dass der Mann mit ihr einschlagen will. Erst als er zu ihr "High five!" sagt, fällt es der Sängerin wie Schuppen von den Augen und sie erwidert die Geste.

Anschließend erklärt die Wahlberlinerin in dem Video, warum sie verspätet reagierte und ihren Einsatz verpasste: "Ach so, ich dachte, du wolltest Stopp sagen."