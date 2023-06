Lena Meyer-Landrut verzückt die eigenen Fans: Sie müssen sich entscheiden!

Lena Meyer-Landrut (32) veröffentlichte auf Instagram zwei unterschiedliche Bilder. (Archivbild) © Joerg Carstensen/dpa

Die Sängerin verdreht den eigenen Fans mal wieder den Kopf. Auf Instagram veröffentliche die ESC-Gewinnerin von 2010 zwei neue Bilder. "Ein Song, zwei Cover - choose your fighter!", lautet die Unterschrift unter den beiden Bildern.

Die Sängerin hat die beiden Bilder zu ihrem neuen Song "What I Want" veröffentlicht. Der Song ist seit knappen zwei Wochen draußen und jetzt gibt es endlich die Cover zu dem Lied.

Auf dem ersten Bild posiert die 32-Jährige mit gewellten Harren in einem Wetlook. In einem Blazer schaut die Ehefrau von Mark Forster verrucht in die Kamera. Der rote Lippenstift rundet das verführerische Bild ab.

Auf dem zweiten Bild lässt es Lena ein wenig "ruhiger" angehen.

In einer weißen Bluse schaut sie verträumt in die Kamera und lässt durch den weißen Hintergrund einen sehr unschuldigen Eindruck entstehen.