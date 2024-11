15.11.2024 17:03 736 Lena Meyer-Landrut zeigt sich nach Klinikaufenthalt erstmals der Öffentlichkeit!

Einige Wochen ist es her, dass Lena Meyer-Landrut sich in der Öffentlichkeit zeigte. Nun wurde sie in Berlin gesichtet.

Von Laura Voigt

Titelfoto: Screenshot Instagram: lenameyerlandrut