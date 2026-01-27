Flavio Briatore über Tochter Leni Klum: "Es ist nicht leicht!"

Barcelona (Spanien) - Jahrelang hatte Heidi Klums (52) älteste Tochter Leni (21) keinerlei Kontakt zu ihrem leiblichen Vater, dem Formel-1-Teamchef Flavio Briatore (75). Jetzt fand der Italiener offene Worte über das angespannte Verhältnis zu seiner Tochter.

Die Beziehung zwischen Flavio Briatore (75) und seiner Tochter Leni Klum (21) war lange Zeit schwierig. © GABRIEL BOUYS / AFP, DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nur wenige Monate waren Modelmama Heidi Klum und Sportmanager Flavio Briatore ein Paar, bevor ihre gemeinsame Tochter Leni im Jahr 2004 das Licht der Welt erblickte.

Doch das Verhältnis zwischen der heute 21-Jährigen und ihrem Vater soll in ihren ersten Lebensjahren quasi nicht existent gewesen sein. Während Heidis damaliger Ehemann, Sänger Seal (62), Leni adoptierte, herrschte zwischen dem Model und seinem leiblichen Papa lange Zeit Funkstille.

Am Rande der Wagen-Präsentation für die neue Formel-1-Saison in Barcelona fand der 75-Jährige nun offene Worte über die angespannte Vater-Tochter-Beziehung: "Es ist nicht leicht, aber wir reden miteinander", erklärte er gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal 20min.

Er habe mit all seinen Ex-Frauen eine "gute" und mit seinen beiden Kindern inzwischen sogar eine "super Beziehung", so Briatore. "Ich habe eine große Familie und jeder ist glücklich - das ist sehr selten."

Aus seiner Ehe mit dem italienischen Model Elisabetta Gregoraci (45) ging sein Sohn Nathan Falco (16) hervor.