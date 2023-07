Komplett neuer Style! Leni Klum kaum wiederzuerkennen

New York City - Sie hat es schon wieder getan! Auf Instagram präsentierte Leni Klum (19) ihren fast zwei Millionen Followern einen völlig neuen Look. Doch ob das US-amerikanisch-deutsche Model diesen Style wirklich länger behalten wird?

Leni Klum (19) scheint gerne mit ihrer Frisur zu experimentieren. © Instagram/leniklum

Blond, brünett, blond - und jetzt rot!? Mit dieser neuen Haarfarbe hätten wohl nur die wenigstens Fans von Leni gerechnet!

Erst vor wenigen Wochen hatte die Tochter von Heidi Klum (50) sich in Las Vegas umstylen lassen. "Ich möchte etwas heller werden." Doch zu hell solle es auch nicht sein, verkündete sie damals und ließ sich Curtain Bangs verpassen.

Nun die nächste haarige Wende! Auf ihrem Insta-Profil teilte die 19-Jährige zwei Fotos, auf denen sie mit einem kurzen, rubinroten Bob zu sehen ist. Eine extrem auffällige Frisur, die man heutzutage nur noch selten zu Gesicht bekommt.

Bei ihren Fans kam der Look allerdings eher so mittelmäßig an. "Naja", Daumen-runter-Emojis und "Gefällt mir gar nicht" war unter den zwei Bildern der roten Haarpracht zu lesen.

Andere Follower kamen jedoch zu einem gegenteiligen Urteil: "Super schön. Ein sehr hübsches junges Mädchen", schrieb ein User. Tausende hinterließen Herzaugen- und Flammen-Emojis in den Kommentaren.