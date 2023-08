Leni Klum posiert im knappen Bikini - in ungewohnter Begleitung!

Monaco - Dieses Foto ist eine echte Rarität! Leni Klum (19) genießt gerade sonnige Urlaubstage in Monaco, wie ein freizügiger Bikini-Schnappschuss des Models bei Instagram verrät. An ihrer Seite: Papa Flavio Briatore (73)!

Leni Klum (19) scheint inzwischen ein besseres Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater zu haben. © Yuki IWAMURA / AFP

Jahrelang soll Leni Klum zu ihrem leiblichen Vater keinen oder kaum Kontakt gehabt haben. Inzwischen scheint das Verhältnis zwischen Heidi Klums (50) ältester Tochter und ihrem Papa Flavio Briatore aber gebessert, wie ein überraschender Urlaubs-Post des Vater-Tochter-Gespanns im Netz zeigt.

"Urlaub in Monaco mit Leni, Falco und Freunden", schrieb der langjährige Formel-1-Manager zu einem Foto bei Instagram, das ihn Arm in Arm mit seinen beiden Kindern auf einer Yacht auf dem Meer zeigt.

Leni, die mit nassen Haaren, in einem knappen roten Bikini in die Kamera lächelt und sich gegen ihren Vater lehnt, hält dabei die Hand ihres jüngeren Halbbruders Nathan Falco (13), der aus Briatores inzwischen geschiedener Ehe mit dem italienischen Model Elisabetta Gregoraci (43) stammt.

Während sich der 73-Jährige in Begleitung seines Sohnes häufiger in der Öffentlichkeit zeigt, sind gemeinsame Auftritte oder Fotos mit Tochter Leni, die bei ihrer Mutter Heidi in Los Angeles lebt, eine echte Seltenheit.

Umso begeisterter reagieren Flavios Fans auf den innigen Urlaubs-Schnappschuss des Dreiergespanns: "Es lebe die Familienharmonie", kommentierte etwa ein User, während andere Follower das "tolle Bild" mit der "wunderschönen Leni" lobten.