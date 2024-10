Leni Klum spaltet Fans mit "Toilettenpapier-Kleid"

Leni Klum (20) begeistert oft mit ihren Looks. Doch bei einigen Outfits kann sie nicht alle Fans von sich überzeugen. © Doug Peters/PA Wire/dpa

Während Heidi Klum (51) bereits via einer Fragerunde durchblicken ließ, dass ihre Tochter auch 2025 wieder Teil von GNTM sein wird, hat Leni nun auf Instagram einige Einblicke gewährt.

Auf mehreren Bildern präsentierte sich die 20-Jährige in einer sehr ungewöhnlichen Robe, die von der Modemarke Lever Couture stammt. Der feine weiße Stoff wickelt sich dabei elegant um ihren zarten Körper und lässt einige pikante Stellen sogar durchschimmern.

Leni selbst scheint von ihrem Look begeistert zu sein. "Trage mein Traumkleid am Set von Germany's Next Topmodel", freut sie sich in ihrem Posting.

Die Mehrheit ihrer 1,8 Millionen Follower ist ebenfalls fasziniert von dem außergewöhnlichen Outfit. So schreibt eine Person: "Oh mein Gott, so atemberaubend schön!" Doch es gibt einige User, die das Kleid nicht ganz so überzeugt. "Erinnert mich an Klopapier", meint beispielsweise eine Nutzerin. Eine andere bezeichnet es sogar als "Toilettenpapier-Kleid". Autsch!

Was der Designer wohl zu solchen Sätzen sagen würde? Fakt ist jedenfalls, dass sich Leni in ihrem Kleid sichtlich wohlzufühlen scheint.