Leni Klum teilt Foto im BH - und wird angefeindet!

Palm Springs (Kalifornien/USA) - Zusammen mit Mama Heidi (50) und dem Rest ihrer Familie feierte Leni Klum (19) am Wochenende ausgelassen beim berühmten Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste. Ein freizügiger Schnappschuss des Abends wird derzeit im Netz jedoch heiß diskutiert.

Leni Klum (19) hat für ihr neues Foto viel Kritik kassiert. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nicht nur mit ihrem Knutsch-Foto mit Freund Aris (19), das Leni am Wochenende in ihrer Instagram-Story geteilt hatte, sorgte das Model für jede Menge Aufsehen. Auch eine zweite Aufnahme von ihrem Besuch beim legendären Coachella-Festival in Palm Springs löste bei den Fans der 19-Jährigen Diskussionen aus.

Auf einem Foto, das Heidis älteste Tochter an der Seite eines Freundes zeigt, posiert sie mit Pelzmütze auf dem Kopf in einer weiten Baggy Jeans und einem knappen Spitzen-BH und gibt dabei den Blick auf ihren flachen Bauch frei.

Viele Follower scheinen dem Festival-Outfit des Models allerdings rein gar nichts abgewinnen zu können und machten ihrem Ärger über Lenis Look in den Kommentaren Luft.

"Pelzmütze?", wetterte eine entsetzte Userin und kündigte an, der schönen Promi-Tochter zu entfolgen, weil sie ein "gequältes Tier" auf dem Kopf trage. Und auch eine andere Followerin pflichtete ihr bei: "So was unterstützt man nicht!" Sie hoffe, dass die Mütze nicht echt sei.



Doch Lenis Kopfbedeckung scheint nicht das einzige Detail zu sein, an dem sich ihre Anhänger stören. Viele Fans sind sich sicher: Das Nachwuchsmodel hat bei seinem Foto eindeutig nachgeholfen.