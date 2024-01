Leni Klum: Steht ihre Karriere vor dem Aus?

Für den Modelagenten der bekannten Hamburger Mega Model Agency ist Heidis Tochter nicht für den Laufsteg gemacht. Dafür sei sie mit ihren 1,63 Meter einfach zu klein. Laut Linow sind bei Lenis Erfolg also eindeutig Vitamin B und vor allem ihr bekannter Nachname im Spiel.

Auf die Frage, wie Lenis Karriere und die ihrer Geschwister in Zukunft aussehen werden, antwortet Ted Linow (65): "Wenn sie nicht diese sehr internationalen Eltern hätten, würde sich die Frage gar nicht stellen."

Heidi Klums (50) Tochter ist erst vor kurzem in die Fußstapfen ihrer Model-Mama getreten.

Wird Henry (18) der nächste Star am Modehimmel? Hier mit Bruder Johan (17), rechts im Bild, Vater Seal und dessen Freundin Laura (33). © PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Doch auch zu den anderen Klum-Kindern vertritt der Branchen-Kenner eine klare Meinung. "Der große Sohn zeigt auf den aktuellen Bildern, dass er eine tolle Ausstrahlung hat. Da ist bereits eine echte Aura. Er hat echtes Potenzial fürs Mode-Business."

Die Aussage bezieht sich auf den 1,94 Meter großen Henry (18), welcher vor kurzem das erste Mal öffentlich aufgetreten ist.

Ob nun bald der nächste Nachwuchs aus dem Hause Klum die Laufstege der Welt erobern wird?

Anlässlich der Filmpremiere von "The Book of Clarence" zeigte sich Sänger Seal (60) erstmals mit allen Kindern in der Öffentlichkeit.

Warum sich der Klum-Nachwuchs ausgerechnet jetzt gemeinsam auf dem roten Teppich blicken ließ, ist nicht bekannt.

Durch ihre Modelambitionen rückte Leni bereits mit 16 Jahren in den Fokus. Die 19-Jährige ist die leibliche Tochter des italienischen Sport- und Industriemanagers Flavio Briatore (73), wurde jedoch vom Sänger adoptiert.