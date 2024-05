Leni und Heidi halbnackt: Mama-Tochter-Gespann mit neuen schlüpfrigen Fotos

"Es hat Spaß gemacht, zusammen dieses Fotoshooting zu machen. Meine Tochter hatte kein Problem damit, sich auch zusammen mit mir in Unterwäsche zu zeigen", hatte Vierfach-Mama Heidi Klum bereits nach dem ersten Intimissimi-Shooting erklärt. "Sie fühlt sich einfach wohl in ihrer Haut, was man nicht von jedem Kind in der Welt sagen kann."

Inzwischen ist die Kritik abgeflaut. Leni ist selbst ein erfolgreiches Model, dass es versteht, sich gekonnt für die Kameras zu präsentieren, wie sie erst vor wenigen Tagen wieder einmal bei einem Event der Luxusmarke David Yurman bewiesen hatte.

Besonders wichtig: Auch abseits der Kameras scheinen Mama und Tochter ein inniges Verhältnis zu pflegen. Am Wochenende besuchte Heidi ihr ältestes Kind in New York, um dort gemeinsam Lenis 20. Geburtstag zu feiern.