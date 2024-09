Mit Mega-Ausschnitt: Leni Klum gibt auf Oktoberfest Vollgas

München/Los Angeles - Nicht nur deutsche Stars genießen gerade ihren Besuch auf dem berühmten Oktoberfest in München. Auch internationale Promis, wie beispielsweise "Gossip Girl"-Star Ed Westwick (37) , haben bereits die Wiesn unsicher gemacht. Am Wochenende schmiss sich Leni Klum (20) in mehrere aufregende Trachten-Outfits und ließ ihre Fans auf Instagram am Gaudi teilhaben.

Leni Klum (20) ist in Deutschland eher selten zu sehen. © Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

Während Mama Heidi (51) am Wochenende auf den Laufstegen der Pariser Fashionweek stolzierte, gab ihre älteste Tochter mit Freund Aris Rachevsky (20) am Freitag und Samstag auf dem Münchner Oktoberfest Vollgas.

Und natürlich mussten an zwei Tagen auch zwei unterschiedliche Outfits her: An Tag eins präsentierte sich das Model mit sexy Lederhose der Trachtenmarke Angermaier und einer eng anliegenden weißen Bluse mit Herzausschnitt. Dabei kamen vor allem Lenis Brüste gut zur Geltung, die sie in ihrer Instagram-Story gut in Szene setzte.

Am Samstag zog die Klum-Tochter dann mit einem altrosa-farbenen Dirndl aus hochwertigem Satin alle Blicke auf sich, das ebenfalls tief ausgeschnitten war.

Vor allem Freund Aris dürften die beiden Looks seiner Partnerin durchaus gefallen haben.