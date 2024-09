Frau sieht Mega-Star auf der Wiesn und filmt ihn heimlich

Eine TikTok-Nutzerin hat einen echten Mega-Star heimlich auf dem Oktoberfest in München gefilmt.

Von Josef Kirchberg

München - 16 Tage Ausnahmezustand in München: Am Samstag wurde das 189. Oktoberfest eröffnet. Neben Millionen Menschen aus der ganzen Welt lockt die Wiesn jedes Jahr auch zahlreiche Promis in die bayerische Landeshauptstadt. Eine Besucherin hat bereits am ersten Wochenende einen echten Mega-Star entdeckt.

Rund eine Million Besucher kamen an den ersten beiden Wiesn-Tagen. Darunter auch zahlreiche Promis. © Felix Hörhager/dpa Und die Rede ist nicht von "Terminator" Arnold Schwarzenegger (77) oder TV-Entertainer Thomas Gottschalk (74), die sich jedes Jahr auf dem größten Volksfest der Welt blicken lassen. In diesem Jahr feierten Schwarzenegger und Gottschalk zusammen im Marstall-Festzelt. Der siebenfache Mister Olympia dirigierte sogar ein Lied mit der Wiesn-Band. Außerdem ließen sich Florian Silbereisen (43), Marianne (71) und Michael (74), DJ Ötzi (53), Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch (39) und Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (24) am ersten Wochenende auf der Wiesn blicken. Das perfekte Spätsommer-Wetter zum Oktoberfest-Auftakt lockte an den ersten beiden Tagen gut eine Million Menschen aus dem In- und Ausland an. Und darunter befand sich auch der Star einer US-Erfolgsserie, wie ihr im nachfolgenden Video sehen könnt:

Mega-Star auf dem Oktoberfest in München erspäht

Oktoberfest-Promi sorgt für Schnappatmung: "Würde heulen, lachen, erstarren, schreien"