"Let's Dance"-Star Patricija Ionel: "Deutschland ist das Beste"

Hamburg - Ein großer Umzug liegt hinter der Profitänzerin Patricija Ionel (29 " Let's Dance "). Mit ihrer kleinen Familie ist sie nun von einer Wohnung in ein Haus gezogen. Nicht der erste Wohnungswechsel für die Wahl- Hamburgerin .

Noch ist die Familie zu dritt. Wann Patricija Ionel und Alexandru Ionel (beide 29) erneut Eltern werden, ist nicht bekannt. © Screenshot/Instagramm/bellatricija

Sie habe schon aufgrund ihres Berufs unter anderem in Spanien, Italien und Russland gelebt, erklärte sie ihren Followern jetzt in ihrer Instagram-Story. Immer wieder habe sie das Land gewechselt.

Aber Deutschland sei das Beste, ist die 29-Jährige überzeugt. Was das Land im Gegensatz zu all den anderen so lebenswert macht, behielt sie allerdings für sich.



"Ich hoffe wir werden hier glücklich, für immer bleiben und unsere große Familie aufbauen. (...) Dieses Häuschen wird für immer bleiben", erklärte sie ihren Followern etwas erschöpft aber strahlend.

Noch stehe im Haus alles voller Umzugskartons, berichtet die Patricija, die inzwischen ihr Geld unter anderem als Schmuckdesignerin verdient, weiter. Geholfen hatte der kleinen Familie ein Umzugsunternehmen. Begleitet wurden sie aber auch von einem Kamerateam. So einen großen Umzug habe sie noch nie gehabt, so die 29-Jährige.

So schnell wie möglich solle nun auch alles fertig werden, damit es ihre noch ungeborenen Zwillinge demnächst auch schön haben.