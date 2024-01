"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova filmt Urlauber bei illegaler Aktion

Athen - "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (36) macht derzeit Urlaub in Athen. In ihrer Instagram-Story zeigt die 36-Jährige nun eine nicht ganz legale Aktion einiger Touristen.

Ekaterina Leonova ist derzeit im Urlaub in Athen. Hier filmte der "Let's Dance"-Star eine illegale Aktion einer Touristen-Gruppe. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Was war geschehen? Am gestrigen Donnerstag mietete sich die Wahl-Münchenerin ein Auto, um an die Küste Athens zu fahren. Bei traumhaftem Wetter erkundete sie die Umgebung und besichtigte sogar den Tempel des Poseidon.

Doch sie machte noch eine andere Entdeckung, wie sie ihren 292.000 Followern nun bei Instagram zeigt: In einem Video ist zu sehen, wie sich mehrere unbekannte Touristen nicht grade legal verhalten.

Die Gruppe wandert in einem sichtbar abgesperrten Bereich an den Steilhängen der Küste vorbei. Ob das legal ist? Ekaterina hat da eine Ahnung.

Bei Instagram schreibt die ehemalige "Let's Dance"-Serienmeisterin: "Das sah nicht nach einer ganz sicheren und legalen Führung aus."

Und sie bemerkt noch ein Detail: "Mit dem Gehstock durch die Felsen und über Stacheldraht." Tatsächlich sieht man beim genauen Betrachten, dass eine offenbar betagtere Person aus der Gruppe die Felsen mithilfe einer Gehhilfe bezwingt.