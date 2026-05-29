Felix Neureuther sieht Gefahr für Kinder: "Macht mir extrem große Sorgen"

Garmisch-Partenkirchen - Vierfach-Papa Felix Neureuther (42) sieht die sozialen Netzwerke als eine große Gefahr für Kinder an.

Felix Neureuther (42) ist Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern. © Expa/ Johann Groder/APA/dpa

Der hohe Social-Media-Gebrauch von Kindern mache ihm "extrem große Sorgen", wie der Ex-Skirennfahrer bei "SWR Aktuell" sagte. "Ich stelle mir schon die Frage, ob ein elf-, zwölf-, 13-jähriges Kind schon in den sozialen Medien unterwegs sein muss."

Schließlich setze man sich da auch Gefahren aus. "Wenn man sieht, was da für schlimme Dinge passieren, mit Pädophilen ..."

Kinder könnten noch gar nicht richtig einschätzen, was real ist und was nicht. "In der heutigen Zeit mit KI, wo Videos unterwegs sind, die so krass erscheinen, aber gar nicht real sind", gibt Neureuther zu bedenken.

Der 42-Jährige plädierte bei allen Eltern dafür, soziale Medien, so lange es geht, von Kindern fernzuhalten. "Jede Zeit, die das Kind nicht vor dem Smartphone verbringt, ist eine geschenkte Zeit."