"Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson kann ihre Mama-Zeit kaum genießen

Im April kam der dritte Sohn von Isabel Edvardsson (42) auf die Welt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/isabel_edvardsson_official (2)

Als einzige Frau in der fünfköpfigen Familie hat es die 42-Jährige ohnehin schwer, da kommt eine Einladung zu einer Veranstaltung doch eigentlich gerade recht. Ein bisschen plaudern, ein bisschen Essen, ein bisschen Me-Time. "Ich freue mich sehr, einen Abend auch nur für mich zu haben", gestand die Schwedin im RTL-Interview. "Aber es kann nicht sein. Seit mehreren Stunden bin ich jetzt alleine und habe so eine Sehnsucht nach meinen Kindern. Das ist der Wahnsinn."

Mit ihren drei Jungs ist ein großer Traum für Edvardsson in Erfüllung gegangen. Daher genießt sie die gemeinsame Zeit auch in vollen Zügen. "Mir geht's super. Ich genieße momentan viel freie Zeit", erklärte sie. "Die Wochenbettzeit ist natürlich rum, aber ich fühle mich immer noch so, als wenn es ein bisschen Wochenbett wäre. Ich genieße die Zeit sehr."

Zumal die Kids gut miteinander harmonieren. "Die zwei Älteren, die sind schon voller Energie und haben auch Spaß an dem kleinen Bruder. Sie sind sehr, sehr stolz und genießen die Zeit auch sehr", so die Dreifach-Mama, auch wenn es nicht immer leicht sei. "Respekt an alle anderen Mamas da draußen, die drei oder sogar mehr Kinder haben."

Zu Hause herrsche immer Action. Während der Große auch mal male oder bastle, tobt der Mittlere gerne auf Möbeln rum und ist eher wild.