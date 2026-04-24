"Let's Dance"-Star plant privaten Neustart: Was ist bei Christina Hänni los?

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Zwei Jahre lang hat sich "Let's Dance"-Star Christina Hänni (36) bedingungslos um ihre Tochter gekümmert. Doch jetzt will sie ihren "Sex-Appeal" zurückgewinnen.

Von Florian Fischer

Thun (Schweiz) - Zwei Jahre lang hat sich "Let's Dance"-Star Christina Hänni (36) bedingungslos um ihre Tochter gekümmert und ihre Zeit als Mami genossen. Doch jetzt möchte sie einen Lebenswandel vollziehen und ihren "Sex-Appeal" zurückgewinnen.

Christina Hänni (36) möchte nach ihrer Schwangerschaft ihren "Sex-Appeal" zurückgewinnen.
Christina Hänni (36) möchte nach ihrer Schwangerschaft ihren "Sex-Appeal" zurückgewinnen.  © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Zu dieser Erkenntnis ist die Profi-Tänzerin bei einer Reise nach Italien gekommen. Dabei vergleicht sie ihr eigenes Leben mit dem eines Tieres.

"Ich habe heute gelesen, dass Flamingo-Mütter, wenn sie Kinder bekommen ihr 'Pink' verlieren. Das ist nicht schlimm", macht die 36-Jährige in ihrem neuesten Instagram-Beitrag klar.

Doch das "Pink" komme einfach wieder zurück, wenn die Zeit reif sei, sodass sie sich wieder um sich kümmern können.

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Christina habe die Kuschelzeit mit ihrer kleinen Tochter aufgesogen und wolle keinen Moment missen. "Aber jetzt habe ich viel mehr Zeit und auch den Kopf, um mein Pink zurückzubekommen, eigenen Interessen nachzugehen und mein Sex-Appeal zurückzuerlangen", verdeutlicht der "Let's Dance"-Star.

Dennoch habe "sie ihre eigenen Ambitionen" nie zurückgestellt. "Es hat sich für mich einfach richtig angefühlt. Jeder hat sein eigenes Tempo", erklärt Christina.

Christina Hänni trainiert fleißig für "Let's Dance"-Comeback

Die Wahl-Schweizerin nahm zuletzt 2025 an "Let's Dance" teil.
Die Wahl-Schweizerin nahm zuletzt 2025 an "Let's Dance" teil.  © Thomas Banneyer/dpa

Getroffen hat die Wahl-Schweizerin aber, dass sie für die diesjährige Staffel der beliebten RTL-Tanzshow nicht ausgewählt wurde.

"Ich bin wirklich traurig darüber", gestand die 36-Jährige schon kurz nach der Verkündung. Man habe sie "ohne Grund" ausgebootet.

Trotzdem gebe es zwischen Christina und dem Kölner Privatsender tatsächlich "kein böses Blut […], keinen Streit, kein Drama, keine bösen Worte".

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Und während ihre Tanz-Kollegen am Freitagabend wieder über das Parkett fegen werden, trainiert Christina fleißig, um sich für das kommende Jahr zu empfehlen.

"Und eins sage ich euch: das harte Training fängt an sich langsam auszuzahlen und das macht so viel Spaß", schwärmt die Ehefrau des ehemaligen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar", Luca Hänni (31), die bislang lediglich die Profi-Challenge von "Let's Dance" gewinnen konnte.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

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