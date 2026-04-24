Mega-Klunker an ihrer Hand entdeckt! Harry Styles und Zoë Kravitz sollen verlobt sein

London (England) - Haben Sänger Harry Styles (32) und Schauspielerin Zoë Kravitz (37) nach wenigen Monaten Beziehung schon DEN großen Schritt gewagt? Laut US-Medien soll das Paar verlobt sein!

Schauspielerin Zoë Kravitz (37) und Sänger Harry Styles (32) zeigten sich bislang noch nie gemeinsam auf einem Event. © Bildmontage: Ian West/PA Wire/dpa / FREDERIC J. BROWN / AFP

Wie ein Insider gegenüber PageSix verraten hat, soll der ehemalige "One Direction"-Sänger von seiner Zoë "völlig hin und weg" sein. Für sie würde er sich sogar von einer Klippe stürzen, heißt es.

Auch die Tochter von Musik-Legende Lenny Kravitz (61) "schwebe auf Wolke sieben". Nun soll das junge Paar ihr Liebesglück mit einem Mega-Klunker besiegelt haben.

Auch wenn die beiden die Verlobungs-News öffentlich weder bestätigt noch dementiert haben, lassen aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zumindest darauf schließen, dass etwas an dem Gerücht dran sein könnte.

Das Paar wurde am vergangenen Wochenende während eines Spaziergangs durch London gemeinsam gesichtet. Besonders auffällig dabei? Der funkelnde Ring an der Hand von Zoë Kravitz. Der riesige Stein war kaum zu übersehen.