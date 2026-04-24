Nach 12 Jahren: Liebes-Aus bei Mario Gomez und Carina

München - Trennung im Hause Gomez: Ex-Nationalspieler Mario (40) und seine Frau Carina (46) sind nicht mehr zusammen. Das Beziehungs-Aus ging relativ geräuschlos über die Bühne. Wie Bild berichtet, sind die dreifachen Eltern schon seit einiger Zeit nicht mehr liiert.

Carina (46) und Mario Gomez (40) sind dreifache Eltern, nun aber nicht mehr zusammen. (Archivbild) © imago/Pressefoto Baumann

Nach 12 Jahren Partnerschaft sollen sich der ehemalige Fußballer und seine Partnerin ausgeliebt haben. 2016 wurde geheiratet, anschließend kamen drei gemeinsame Kinder zur Welt: Sohn Levi 2018, drei Jahre später die beiden Zwillingsmädchen.

Im Interesse dieser Kinder soll auch von weiteren Fragen zum Liebes-Aus Abstand genommen werden, teilte der Rechtsanwalt Christian Schertz auf Anfrage von Bild mit.

In 328 Bundesliga-Spielen erzielte Mario Gomez 170 Tore für den VfB Stuttgart, den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg, ehe er 2020 seine Fußball-Karriere in Stuttgart beendete, als die Schwaben in der 2. Liga um den Aufstieg kämpften.