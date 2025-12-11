"Let's Dance"-Star will sich von sterbender Katze verabschieden, doch die ist längst tot
Timmersiek - Es war ein großer Schock! "Let's Dance"-Star Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", musste nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag den Tod ihrer geliebten Katze Bubu verkraften.
Am Mittwoch hatte die Influencerin ein Update zum Gesundheitszustand ihres Stubentigers gegeben, am Abend folgte der große Schock: Bubu war gestorben! Auf Instagram hatte Bendixen ein Foto von der Grabstelle gepostet und dazu geschrieben: "Mein Herz ist gebrochen."
Nachdem die 26-Jährige die Katze mit nach Hause genommen und beerdigt hatte, meldete sie sich noch einmal zu Wort und berichtete von den letzten gemeinsamen Stunden mit Bubu.
"Wir waren im Krankenhaus und denken, wir verabschieden uns jetzt von ihr", begann Bendixen ihre Story. Als sie sich von der Katze verabschiedet und "Tschüss" gesagt hatten, kam es aber zum großen Schock. "Nee, wir haben sie gerade eingeschläfert", soll der ehemaligen "Let's Dance"-Teilnehmerin gesagt worden sein. "Wir konnten noch nicht einmal richtig 'Tschüss' sagen", beklagte sie sich.
Anschließend verdeutlichte die reisewütige Influencerin, welchen Stellenwert Bubu für sie hatte. "Sie war mein kleiner Fels in der Brandung", gestand sie und brach in Tränen aus. "Immer wenn ich reisen gegangen bin und nach Hause gekommen bin ... Sie war mein Baby."
Ann-Kathrin Bendixen zeigt ihre Abenteuer mit Bubu
Ann-Kathrin Bendixen blickt auf turbulente Tage zurück
Nachdem Bendixen einige gemeinsame Fotos und Videos mit ihren Fans geteilt hatte, sprach sie selbst über die Erfahrungen, die sie mit Bubu gemacht hatte. "Was hat man nicht alles mit der Katze erlebt", blickte sie auf Wanderungen, Camping- oder Strand-Ausflüge zurück.
"Die Leute, die selber schon einmal so eine Verbindung zu einem Tier gespürt haben und die dann aus dem Leben gegangen sind, die fühlen das gerade mit. Das ist so krass, das ist so ein Schmerz", berichtete sie. "Den habe ich so noch nie gespürt."
Aber was war eigentlich passiert? "Bubu war zu Hause und hat mehrmals gekotzt", erklärte Bendixen. Daraufhin seien sie mit ihr zum Tierarzt gefahren, wo die Katze operiert wurde. Dabei wurde aber nichts gefunden, sodass sie sich die Frage stellte, ob der Eingriff überhaupt nötig gewesen sei.
"Wir kommen nach Hause, der Katze geht es immer schlechter", sagte sie. Zurück beim Tierarzt wurde Bubu erneut operiert, um nachzuschauen, wo das Problem liege. "Alles voll mit Infektionen und Bakterien und Blut im Bauch", lautete die Diagnose.
Die Vermutung der Ärzte: Bubu habe einen Unfall gehabt, doch das würde gar keinen Sinn ergeben, so Bendixen, die letztlich zugegeben musste: "Ich habe es selber gar nicht verstanden, wie Bubu gestorben ist."
Am Ende bedankte sich die Influencerin bei ihren Followern, die ihr in der schweren Zeit dank der Nachrichten eine große Unterstützung seien.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)