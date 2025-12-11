"Let's Dance"-Star will sich von sterbender Katze verabschieden, doch die ist längst tot

Let's Dance-Teilnehmerin Ann-Kathrin Bendixen trauert um ihre Katze Bubu. Als sie sich von ihr verabschieden wollte, kam es aber zum großen Schock.

Von Robert Stoll

Timmersiek - Es war ein großer Schock! "Let's Dance"-Star Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", musste nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag den Tod ihrer geliebten Katze Bubu verkraften.

"Let's Dance"-Star und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (26) trauert um ihre Katze Bubu. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2) Am Mittwoch hatte die Influencerin ein Update zum Gesundheitszustand ihres Stubentigers gegeben, am Abend folgte der große Schock: Bubu war gestorben! Auf Instagram hatte Bendixen ein Foto von der Grabstelle gepostet und dazu geschrieben: "Mein Herz ist gebrochen." Nachdem die 26-Jährige die Katze mit nach Hause genommen und beerdigt hatte, meldete sie sich noch einmal zu Wort und berichtete von den letzten gemeinsamen Stunden mit Bubu. "Wir waren im Krankenhaus und denken, wir verabschieden uns jetzt von ihr", begann Bendixen ihre Story. Als sie sich von der Katze verabschiedet und "Tschüss" gesagt hatten, kam es aber zum großen Schock. "Nee, wir haben sie gerade eingeschläfert", soll der ehemaligen "Let's Dance"-Teilnehmerin gesagt worden sein. "Wir konnten noch nicht einmal richtig 'Tschüss' sagen", beklagte sie sich. Promis & Stars Liebes-Aus bei Roland Trettl und Miriam Höller? Das sagt Promi-Paar zu fiesen Gerüchten Anschließend verdeutlichte die reisewütige Influencerin, welchen Stellenwert Bubu für sie hatte. "Sie war mein kleiner Fels in der Brandung", gestand sie und brach in Tränen aus. "Immer wenn ich reisen gegangen bin und nach Hause gekommen bin ... Sie war mein Baby."

