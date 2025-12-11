"Schöne Bescherung" in Hamburg: Max Mutzke erfüllt sich lang gehegten Wunsch
Hamburg - Nach seinem jährlichen Open-Air-Weihnachtssingen wagt Sänger Max Mutzke (44) nun den nächsten Schritt: Er präsentiert am 22. Dezember seine erste eigene Weihnachtsshow "Schöne Bescherung" in der Neuen Flora in Hamburg. Mit dabei sind Jazztrompeter Nils Wülker (48) und Komikerin Carolin Kebekus (45). Musikalisch begleitet werden sie vom renommierten Kaiser Quartett und der Band Monopunk. Warum das Konzert ausgerechnet in der Hansestadt stattfindet und was die Gäste erwartet, verrät der gebürtige Schwarzwälder im TAG24-Interview.
TAG24: Max, wie ist die Idee zu eine "Schöne Bescherung" entstanden?
Max: Ich habe schon lange den Wunsch gehabt, eine feste Weihnachtsshow zu etablieren, um diese besondere Zeit der Besinnlichkeit einzufangen. Auf die freue ich mich wirklich mein ganzes Leben jedes Jahr aufs Neue. Früher waren es sicher die Geschenke, heute ist es die echte Besinnlichkeit.
Klingt ein wenig abgedroschen, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Es ist die Zeit, wo wir als große Patchwork-Familie unter einem Baum sitzen und du im besten Fall keine Mails checkst und auch keine bekommst.
In dieser Zeit spürt man ein kollektives Ritual: Wir schließen das alte Jahr ab, blicken hoffnungsvoll nach vorn und werden offener, großzügiger und zugewandter. Eine Show, die genau diese Stimmung einfängt, wäre ein großer Gewinn.
TAG24: Also denkst du daran, daraus eine jährliche Tradition zu machen?
Max: Ja, das ist die Idee. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, aber die Terminfindung war schwierig. Da es das erste Jahr ist, mussten viele Fragen geklärt werden: Wann ist die letzte "Tarzan"-Vorstellung in der Location? Wann dürfen wir rein? Muss das Bühnenbild abgebaut werden? All das hat sich gezogen, sodass der Vorverkauf viel zu spät gestartet ist. Wenn es gut angenommen wird, gehen wir nächstes Jahr deutlich früher raus.
TAG24: Warum eigentlich in Hamburg?
Max: Fast all meine Highlight-Konzerte waren in Hamburg. Es ist meine erfolgreichste Stadt, obwohl ich aus Süddeutschland komme, knapp 860 Kilometer entfernt. Vielleicht liegt es daran, dass ich als Schwarzwälder ein bisschen exotisch wirke, aber hier sind die Leute unglaublich schnell begeistert: Die Ticketverkäufe laufen hier immer am schnellsten und die Shows sind am größten.
Ich habe auch sehr viel Zeit in Hamburg verbracht. Zeitweise war dort alles konzentriert: Bandmanagement, Plattenfirma und Produktionsfirma. Dann habe ich immer bei Tim Mälzer übernachtet, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Hamburg wäre echt meine Wahlheimat gewesen, auch weil die Stadt mit der Elbe, Fischbrötchen und einfach der Mentalität hier so ein toller Kontrast zum Schwarzwald ist. Umso schöner wäre es, hier diese regelmäßigen Weihnachtsshows spielen zu können.
TAG24: War die "Neue Flora" dabei deine Wunsch-Location?
Max: Wir haben bewusst nach einer stilvollen Location gesucht. Elbphilharmonie und Laeiszhalle waren schon belegt. Dann kam der Vorschlag, die "Neue Flora" anzuschauen. Ich fand sie sofort wunderschön – die roten Sitze, die Atmosphäre. Mir war gar nicht klar, wie besonders dieser Ort ist. Für das Konzept einer gemütlichen, emotionalen Weihnachtsshow ist das perfekt.
Max Mutzke: "Ich freue mich an Weihnachten nicht über Geschenke"
TAG24: Aktuell wird in der Neuen Flora das Disney-Musical "Tarzan" mit einer sehr aufwendig gestalteten Bühne in Dschungel-Optik aufgeführt, wie verwandelt ihr diese in eine weihnachtliche Location?
Max: Wir gestalten es sehr wohnlich und puristisch. Es gibt nicht nur Musik, sondern auch Weihnachtsgeschichten, eine übergeordnete Erzählung, Stand-up von Caroline – es passiert viel, aber alles in einer reduzierten, warmen Atmosphäre. Teppiche, Stehlampen, eine kleine Sofa-Ecke, ein Weihnachtsbaum mit Geschenken: mehr braucht es nicht. Keine große Lichtshow, keine Effekte, keine Leinwände – die Konzentration liegt ganz auf Musik und Wort.
TAG24: Was können die Gäste erwarten?
Max: Ich finde, dass sich an Weihnachten bei vielen Erwachsenen ein Gefühl von Demut einstellt. Man blickt auf die Welt, auf die Herausforderungen für Demokratie, Vielfalt, Miteinander und Klima – und erkennt gleichzeitig, wie wenig es eigentlich braucht, gut miteinander umzugehen.
Ich freue mich an Weihnachten nicht über Geschenke, sondern über echte Qualitätszeit. Genau das soll die Show widerspiegeln: eine klare Reduktion auf das Wesentliche, damit die Menschen einfach eine richtig gute Zeit haben.
Ich selbst spiele zum Beispiel auch John Lennons "Imagine" – ein Song, der mit wenig Worten so viel sagt: das Mindeste, was unsere Gesellschaft braucht, und zugleich das Größte, was wir geben können: Menschlichkeit, Verständnis und Empathie.
TAG24: Als du die Show zusammengestellt hast, war das dein großer Wunsch: Menschen zusammenzubringen und einen schönen Abend zum Abschalten zu schaffen?
Max: Ja, und ich wünsche mir sehr, dass auch viele Familien mit Kindern kommen. Wenn das gelingt und wir nächstes Jahr vielleicht zwei Shows machen und später drei oder vier, könnten über die Jahre Tausende Menschen zusammenkommen – Erwachsene und Kinder –, die spüren: Eigentlich braucht es nicht mehr als Empathie, Verständnis, Demut und Dankbarkeit, um gut ins neue Jahr zu gehen.
Ich kenne es von mir selbst: Eine kulturelle Veranstaltung, die einen emotional berührt, wirkt lange nach. Bei Kindern sogar noch stärker. Wenn sie erleben, wie Erwachsene friedlich beieinander sitzen und den Rest der Welt symbolisch an der Garderobe abgeben, ist das unglaublich inspirierend.
TAG24 verlost Tickets für Max Mutzkes "Schöne Bescherung" in Hamburg
TAG24: Passend zu "Schöne Bescherung" hast du dieses Jahr auch deine allerersten Weihnachtssongs herausgebracht.
Max: Ja, wir haben gezielt drei gemacht. Mehr würden untergehen und das wäre schade: Denn wenn ich Weihnachtslieder schreibe, will ich, dass diese einen Realitätsbezug haben und mehr aussagen, als das alle unterm Tannenbaum sitzen und glücklich sind.
In "Holy Moly" geht es zum Beispiel darum, dass ich mir manchmal – bei all den männlichen narzisstischen Egos, die diese Welt ins Chaos stürzen – wünsche, Santa Claus wäre eine Frau gewesen.
"Merry Loneliness" thematisiert die Einsamkeit vieler Menschen an Weihnachten und "Darker Shades of Blue" den Aspekt, dass viele Familienmitglieder nur noch an Weihnachten zusammenkommen, obwohl sie unter dem Jahr nichts mehr miteinander zu tun und viele Konflikte haben.
TAG24: Spielst du die Songs auch am 22. Dezember?
Max: Natürlich! Es ist auch so, dass wir die Songs bereits geschrieben haben, während die Diskussion darüber lief, die Weihnachtsshow in der Neuen Flora zu machen. Das heißt, wir haben die Songs bewusst komponiert, um nach Hamburg zu kommen und zu sagen: "Schaut mal, ich habe jetzt Weihnachtssongs, die wir extra für euch spielen."
Tickets für "Schöne Bescherung" am 22. Dezember 2025 im Hamburger Stage-Theater "Neue Flora" gibt es unter stage-entertainment.de. TAG24 verlost zudem 1x2 Tickets für das Weihnachtskonzert! Schickt bis zum 15. Dezember 2025, 23.59 Uhr, eine E-Mail mit dem Kennwort "Schöne Bescherung" an [email protected].
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa