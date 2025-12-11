"Schöne Bescherung" in Hamburg: Max Mutzke erfüllt sich lang gehegten Wunsch

Hamburg - Nach seinem jährlichen Open-Air-Weihnachtssingen wagt Sänger Max Mutzke (44) nun den nächsten Schritt: Er präsentiert am 22. Dezember seine erste eigene Weihnachtsshow "Schöne Bescherung" in der Neuen Flora in Hamburg . Mit dabei sind Jazztrompeter Nils Wülker (48) und Komikerin Carolin Kebekus (45). Musikalisch begleitet werden sie vom renommierten Kaiser Quartett und der Band Monopunk. Warum das Konzert ausgerechnet in der Hansestadt stattfindet und was die Gäste erwartet, verrät der gebürtige Schwarzwälder im TAG24 -Interview.

Max Mutzke (44) hat zum ersten Mal und exklusiv einen ganz besonderen Weihnachtszauber zusammengestellt: "Schöne Bescherung" feiert am 22. Dezember in Hamburg Premiere. © Sina Schuldt/dpa

TAG24: Max, wie ist die Idee zu eine "Schöne Bescherung" entstanden?

Max: Ich habe schon lange den Wunsch gehabt, eine feste Weihnachtsshow zu etablieren, um diese besondere Zeit der Besinnlichkeit einzufangen. Auf die freue ich mich wirklich mein ganzes Leben jedes Jahr aufs Neue. Früher waren es sicher die Geschenke, heute ist es die echte Besinnlichkeit.

Klingt ein wenig abgedroschen, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Es ist die Zeit, wo wir als große Patchwork-Familie unter einem Baum sitzen und du im besten Fall keine Mails checkst und auch keine bekommst.

In dieser Zeit spürt man ein kollektives Ritual: Wir schließen das alte Jahr ab, blicken hoffnungsvoll nach vorn und werden offener, großzügiger und zugewandter. Eine Show, die genau diese Stimmung einfängt, wäre ein großer Gewinn.



TAG24: Also denkst du daran, daraus eine jährliche Tradition zu machen?

Max: Ja, das ist die Idee. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, aber die Terminfindung war schwierig. Da es das erste Jahr ist, mussten viele Fragen geklärt werden: Wann ist die letzte "Tarzan"-Vorstellung in der Location? Wann dürfen wir rein? Muss das Bühnenbild abgebaut werden? All das hat sich gezogen, sodass der Vorverkauf viel zu spät gestartet ist. Wenn es gut angenommen wird, gehen wir nächstes Jahr deutlich früher raus.

TAG24: Warum eigentlich in Hamburg?



Max: Fast all meine Highlight-Konzerte waren in Hamburg. Es ist meine erfolgreichste Stadt, obwohl ich aus Süddeutschland komme, knapp 860 Kilometer entfernt. Vielleicht liegt es daran, dass ich als Schwarzwälder ein bisschen exotisch wirke, aber hier sind die Leute unglaublich schnell begeistert: Die Ticketverkäufe laufen hier immer am schnellsten und die Shows sind am größten.

Ich habe auch sehr viel Zeit in Hamburg verbracht. Zeitweise war dort alles konzentriert: Bandmanagement, Plattenfirma und Produktionsfirma. Dann habe ich immer bei Tim Mälzer übernachtet, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Hamburg wäre echt meine Wahlheimat gewesen, auch weil die Stadt mit der Elbe, Fischbrötchen und einfach der Mentalität hier so ein toller Kontrast zum Schwarzwald ist. Umso schöner wäre es, hier diese regelmäßigen Weihnachtsshows spielen zu können.

TAG24: War die "Neue Flora" dabei deine Wunsch-Location?

Max: Wir haben bewusst nach einer stilvollen Location gesucht. Elbphilharmonie und Laeiszhalle waren schon belegt. Dann kam der Vorschlag, die "Neue Flora" anzuschauen. Ich fand sie sofort wunderschön – die roten Sitze, die Atmosphäre. Mir war gar nicht klar, wie besonders dieser Ort ist. Für das Konzept einer gemütlichen, emotionalen Weihnachtsshow ist das perfekt.