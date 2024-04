Leyla Lahouar und Mike Heiter getrennt? Klares Statement auf Instagram

Frankfurt am Main - Der Flirt zwischen Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) sowie der daraus resultierende Zoff mit Mikes Ex Kim Virginia Hartung (28) war ohne Frage eines der dominantesten Themen beim diesjährigen RTL-Dschungelcamp . Aber ist die Beziehung zwischen der Halbtunesierin aus Frankfurt am Main und dem Rapper etwa schon am Ende?

"So, Freunde, Mike musste heute wieder weg, also, er ist jetzt leider nicht mehr bei mir und ich bin irgendwie ein bisschen angeschlagen", begann das Statement der 27-Jährigen.

Am gestrigen Mittwochabend wandte sich die Frankfurterin dann mit einer Story an ihre rund 762.000 Follower auf der Foto-Plattform. Der Rapper war zuvor abgereist.

Die Halbtunesierin Leyla Lahouar (27) wandte sich am Mittwochabend mit einer Instagram-Story an ihre Fans: Sie sprach über ihre Beziehung mit Mike Heiter (31). © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

"Auf jeden Fall wollte ich auch mal was sagen, weil mir das in letzter Zeit voll oft aufgefallen ist: Nur, weil ich mal im Urlaub bin oder er mal am Wochenende nicht bei mir ist oder Sonstiges, bedeutet das nicht, dass Leute nicht mehr zusammen sind", stellte Leyla Lahouar klar.

"Es gibt halt einfach Menschen, die noch nicht zusammen wohnen, sondern in zwei verschiedenen Städten, und sich dann halt nicht jeden Tag sehen können", fuhr sie fort.

"Also, bitte, wir sehen uns jetzt einfach mal, glaube ich, vier Tage nicht oder so. Da ist alles gut, wir sehen uns auch in ein paar Tagen wieder", fügte die Reality-Darstellerin mit Nachdruck hinzu und unterstrich dann in Bezug auf sich und Mike Heiter: "Wir sind noch zusammen!"

Mit einem Bedauern im Tonfall stellte sie noch fest, dass es "heutzutage" leider so sei, dass man in dieser Hinsicht immer Bescheid geben müsse.

"Weil sonst wieder alle Alarmglocken angehen und es heißt, wir sind nicht mehr zusammen, obwohl wir es sind", endete Leylas Statement.