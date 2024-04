Zoff mit Kim Virginia: Leyla Lahouar zieht Schlussstrich, der überrascht

Frankfurt am Main - Der Streit zwischen den Kandidatinnen Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia Hartung (28) war eines der prägenden Themen des diesjährigen Dschungelcamps . Als die jüngere der beiden dann mit dem Kandidaten Mike Heiter (31) zusammenkam, eskalierte der Zoff vollends. Doch nun hat die Frankfurterin einen Schlussstrich unter das Thema gezogen, der viele überraschen dürfte.

Die 27-Jährige startete am heutigen Samstagmorgen ein Q&A auf Instagram, wobei sie kein spezielles Thema vorgab. Sie habe einfach "Lust auf eine Fragerunde", formulierte die Halbtunesierin als Überschrift.

Mit einer längeren Antwort zog die 27-Jährige einen Schlussstrich unter ihren Streit mit Kim Virginia Hartung. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Zwar habe sie sich zu Kims Gewalt-Eskalation bei der Show geäußert, räumt die 27-Jährige ein. Doch inzwischen sei es ihr hinsichtlich der 28-Jährigen egal, "was sie wie wo wann" gemacht habe.

Sie sei "einfach nur müde davon, ständig als Vergleich gezogen zu werden", um Kims Handlungen zu rechtfertigen, betont Leyla Lahouar.

Auch finde sie es "sehr, sehr schlimm", wie viele Menschen auf den Zwist zwischen ihr und Kim Virginia aufspringen, wobei die 27-Jährige deutlich unterstreicht, dass sie diesen Streit als abgeschlossen ansieht.

Ihr letzter Satz in dem Text ist eindeutig, aber auch überraschend: "Ich will mit der Frau nix mehr am Hut haben, aber trotz allem wünsche ich ihr wirklich von Herzen Seelenfrieden 🫶🏽."