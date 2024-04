Dschungelcamp-Leyla verpasst Mike Heiter Umstyling und schwärmt: "So goldig!"

Frankfurt am Main - Ein Promi-Pärchen im Liebesglück: Dschungelcamp-Finalistin Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) lassen ihre Fans an ihrer Zweisamkeit teilhaben. So konnten diese auch kürzlich mitverfolgen, wie die Halbtunesierin aus Frankfurt am Main ihrem Lebensgefährten ein symbolträchtiges Umstyling verpasste und davon völlig begeistert war.