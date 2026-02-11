Neue Komplikationen nach OP bei Leyla Heiter: "Entzündungen in meinem Kopf"

Frankfurt am Main - Nächster Arztbesuch! Realitystar Leyla Heiter (29) musste nach ihren jüngsten Operationen abermals ins Krankenhaus. Anschließend brachte sie ihre Fans mit einem Gesundheitsupdate auf den neuesten Stand.

Leyla Heiter (29) meldete sich mit einem Update nach einer Klinik-Kontrolle infolge ihrer beiden Operationen am Kopf und unter der Achsel bei ihren Followern. © Montage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/Instagram/leylaheiter

Nach einem Kontrolltermin berichtete die Promi-Dame am Montagabend, dass sich Komplikationen im Bereich der Operationsnaht entwickelt hätten. "Ich muss jetzt Antibiotikum nehmen, was ich am Anfang nicht sollte", erklärte sie.

Grund dafür seien "Entzündungen in meinem Kopf", die sich mittlerweile gebildet hätten.

Um den Druck zu reduzieren, griffen die Ärzte direkt ein: "Es wurde ein Stück von der Naht aufgeschnitten", schilderte die 29-Jährige weiter.

Dies sei gemacht worden, da die Schwellung bereits so stark gewesen sei, "dass die Naht von selber gerissen wäre".

Durch den kleinen Eingriff könne nun auch die Flüssigkeit, "die sich da jetzt in meinem Kopf gesammelt hat", kontrolliert abfließen.