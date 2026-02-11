Weil es Dschungelkönig Gil Ofarim befeuert: Leipziger Hotel wird erneut attackiert

Das Leipziger Hotel "The Westin" wird erneut kritisiert, nachdem Dschungelkönig Gil Ofarim Zweifel an der Überwachungsaufnahme äußerte.

Von Tamina Porada

Leipzig - Das Leipziger "Westin" steht erneut in der Kritik. Nachdem das Verfahren wegen der Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter eingestellt wurde und Gil Ofarim (43) gestand, dass er gelogen hatte, und sich entschuldigte, sollte eigentlich Ruhe einkehren. Der frisch gekrönte Dschungelkönig 2026 befeuerte die Vorwürfe aber.

Ofarim wollte 2021 in das Leipziger Hotel einchecken. Mit einem mittlerweile gelöschten Video auf Social Media löste er stattdessen eine große öffentliche Debatte aus. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Google-Bewertungen werden überflutet

Mit großer Mehrheit wurde Gil Ofarim (43) zum Dschungelkönig gewählt. © RTL Die Fans von Ofarim glauben allerdings seinen Worten und wie viele Fürsprecher er wirklich hat, zeigte sich am Sonntagabend, als sie ihn mit großer Mehrheit zum Dschungelkönig 2026 wählten. Einige von ihnen haben es jetzt aber wieder auf das "Westin" abgesehen. Die Google-Bewertungen des Hotels werden aktuell regelrecht überflutet. Gil-Anhänger geben dem Hotel einen von fünf Sternen und kritisieren teilweise das Personal. * Dagegen stellen sich zahlreiche Gil-Kritiker, die die Herberge mit fünf von fünf Sternen bewerten und teilweise auch erklären, dass ihre Bewertung rein aus Solidarität entstanden ist. Pietro Lombardi Klare Worte von Pietro Lombardi: Das denkt er über Dschungelkönig Gil Ofarim Ofarim hat von dieser Diskussion vermutlich wenig mitbekommen. RTL erklärte am Montagmorgen vor einer Pressekonferenz, dass die Finalisten nur wenige Informationen darüber hatten, was außerhalb des Camps passierte. *Update: Mittlerweile wurden sowohl die positiven, als auch die negativen Bewertungen gelöscht. (Stand: 10. Februar)

Zahlt Ofarim jetzt das Schmerzensgeld an den Hotelmitarbeiter?