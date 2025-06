Leyla Lahouar knöpft sich Hater vor: "Das hat niemanden zu jucken"

"Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Lahouar reagiert in einem Instagram-Reel mit deutlichen Worten und scharfem Tonfall auf Anfeindungen mehrerer Hater.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Lahouar (29) ist für schicke, tief ausgeschnittene Outfits ebenso bekannt wie für öffentliche Auftritte in Jogginganzug oder Pyjama. Am Sonntag wandte sie sich deshalb mit einem längeren Statement an ihre Fans.

Leyla Lahouar: "Es ist nicht Dein Problem!"

Die 29-Jährige macht mit Nachdruck deutlich, dass sie sich Hass-Kommentare und Anfeindungen zu ihrem Aussehen verbittet. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar "Also, ich und jeder da draußen kann so rumlaufen, wie er Bock hat, ohne das irgendjemand da draußen irgendwas zu meckern hat", stellt die 29-Jährige mit scharfem Ton fest. Ob sie "wie ein Penner" irgendwo hingehe oder "aufgebrezelt" - beides sei in Ordnung. Es sei schön, wenn eine Frau "komplett in ihrer femininen Energie" sei und Lust dazu habe, sich schick und körperbetonend zu kleiden, fügt die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln hinzu. "Und wenn es mir nicht so gut geht und ich Lust habe, einfach wie eine Kröte in den Supermarkt zu gehen, dann gehe ich wie eine Kröte in den Supermarkt - und das hat niemanden zu jucken außer mich selbst!", heißt es weiter.