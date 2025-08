Leyla und Mike Heiter in den Flitterwochen: Deshalb ist die 29-Jährige "auf hundertachtzig"

Frankfurt am Main/Tunesien - Das frisch vermählte Reality-Pärchen Leyla und Mike Heiter verbringt ausgedehnte Flitterwochen: Zunächst waren sie auf Mykonos . Nach einem Zwischenstopp in Frankfurt sind die 29-Jährige und ihr Ehemann kürzlich nach Tunesien gereist - doch dabei kam es zu einem Zwischenfall, der Leyla sehr erboste.

Sie befand sich in einem Flughafen in Tunesien, sie und Mike wollen dort Familienmitglieder der 29-Jährigen besuchen, ihr Vater stammt aus dem nordafrikanischen Land.

"Leute, ich sage Euch ehrlich: Ich bin auf hundertachtzig! Und das ist sogar noch untertrieben!", begann ein Statement der Frankfurterin , das sie am Montag mit ernster Mine per Instagram-Story veröffentlichte.

Der zweite Teil der Flitterwochen führte das Pärchen nach Tunesien, doch bei der Reise ging der Koffer der 29-Jährigen verloren - sie war deshalb sehr erbost. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

"Leute, ich sage Euch, ich werde von Sekunde zu Sekunde saurer", setzte Leyla Heiter ihren Bericht etwas später in einer weiteren Story fort.

Sie haben inzwischen telefoniert und nun ganz offiziell erfahren: "Mein Koffer ist verschwunden - und keiner weiß, wo der ist."

"Dann habe ich gefragt: 'Ok, wie sieht das denn aber aus, weil, ich muss mir dann ja jetzt Sachen kaufen, bis was für einen Betrag kann ich mir Sachen kaufen?'."

Mit hörbarem Zorn in der Stimme erklärte die 29-Jährige, dass nur "die nötigsten Sachen" erstattet würden, "so was wie eine Zahnbürste und so".

"Ich brauche Schlüpfer, ich brauche einen Bikini, Sonnencreme", fuhr sie fort. Auch ihr komplettes Make-up und Material für ihre Arbeit als Influencerin seien in dem verloren gegangenen Koffer gewesen.

"Ich finde, das geht einfach gar nicht, dass einfach ein Koffer weg ist!", echauffierte sich Leyla erneut.