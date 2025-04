Leyla Lahouar und Mike Heiter treffen Grammy- und Oscar-Star: "Er war so lieb"

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) sind wegen des Coachella-Festivals an die amerikanische Pazifikküste gereist. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

"Lionel Richie ist gerade hier mit seiner Frau!", berichtete die 28-jährige Frankfurterin in einer Instagram-Story am frühen Donnerstagmorgen (in Kalifornien war es zu diesem Zeitpunkt etwa 19 Uhr am Mittwochabend).

Leyla, ihr 32-jähriger Verlobter sowie ihre Mutter und ihre Tante waren in einem Restaurant. Der 75-jährige Soulsänger und vierfache Grammy-Gewinner sei mit seiner Partnerin in einem "Privat Room" des Lokals, hieß es weiter.

"Meine Mutter ist der größte Lionel-Richie-Fan, ich kenne keinen, der so ein Lionel-Richie-Fan ist wie meine Mutter. Wir müssen das jetzt irgendwie hinbekommen, dass sie ein Foto mit ihm macht, weil, sonst weint die", betonte Leyla.

Mike Heiter ergänzte, er glaube, dass es möglich sei, Kontakt mit dem Oscar-Gewinner aufzunehmen.