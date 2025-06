Leyla Lahouar zu Hochzeit mit Mike Heiter: "Kein Geheimnis, das wir eine Gage dafür bekommen"

Die Hochzeit von Leyla Lahouar und Mike Heiter steht bald bevor: Auf Instagram verriet die 29-Jährige in der Nacht zu Montag einige interessante Details.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Flirt im RTL-Dschungelcamp, Verlobung bei "Promi Big Brother" und auch das Hochzeitsfest Ende August soll ein Medien-Event werden: Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) sind ein Reality-Paar durch und durch. In der Nacht zu Montag verriet die Frankfurterin in einem Q&A einige interessante Details zu ihrer kommenden Vermählung.

Alles in Kürze Leyla Lahouar und Mike Heiter heiraten Ende August.

Das Paar zahlt die Hochzeitskosten selbst, erhält aber eine Gage für die Filmaufnahmen.

Die standesamtliche Trauung findet am 7. Juli statt.

Einige Fans könnten bei der Hochzeitsfeier zugegen sein.

Der Hund 'Alani' wird nicht an der Hochzeit teilnehmen.

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) führen eine teils öffentliche Beziehung: Auch eine kurze Krise Anfang Mai teilten sie via Social Media mit ihren Fans. © Screenshot/Instagram/leylalahouar Ein Fan hatte die Halbtunesierin gefragt, ob die Kosten der Hochzeit komplett übernommen würden - das Paar ist diesbezüglich eine Kooperation mit der Bildzeitung eingegangen. "Die Hochzeit zahlen wir komplett selbst, nicht ein Cent wird finanziert", beginnt die Erwiderung der 29-Jährigen. Darauf folgt jedoch ein Geständnis: "Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir eine Gage dafür bekommen haben, dass das mit gefilmt wird", räumt Leyla unumwunden ein. Sie versichert aber auch "zu 100 Prozent", dass sie und Mike bereits viel mehr Geld für ihre Hochzeitsfeier ausgegeben hätten, als sie "nur ansatzweise" damit an Gagen verdienten. "Und das ist auch okay so, weil wir unsere Hochzeit so gestalten, wie wir uns immer vorgestellt haben zu heiraten 💗", endet die Antwort der Frankfurterin.

Leyla Lahouar an Fans: "Wir haben uns was Krasses einfallen lassen für einige von Euch"

Die 29-Jährige blieb zwar vage, doch sie deutete an, dass ihre Fans sich auf etwas "Krasses" freuen könnten. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar In weiteren Antworten verrät Leyla Lahouar noch viel mehr: So deutet die 29-Jährige etwa an, dass eventuell auch einige ihrer Instagram-Follower bei den Hochzeitsfeierlichkeiten zugegen sein könnten. Sie könne noch nicht viel dazu sagen, erwidert Leyla auf eine entsprechende Frage und setzt hinzu: "Aber wir haben uns was Krasses einfallen lassen für einige von Euch 😍." Ihr geliebter Hund "Alani" soll bei der Hochzeit hingegen nicht mit dabei sein, da dies für Hunde eine Qual sei, "vor allem bei der Hitze". Claudia Obert Claudia Obert packt aus: "Ich war die Älteste, mit der er je gebumst hat" Uwe Herrmann Reisebus voller Frauen: Brautmode-Herrmann wird zum Touristen-Hotspot Ebenso erinnert Leyla daran, dass ihre standesamtliche Vermählung mit Mike Heiter schon am Samstag (7. Juli) stattfinde. Schon bald sei sie "Frau Heiter 😍🙈👀, könnt Ihr das glauben?", freut sich die Reality-Darstellerin.

Am Samstag wird das Paar standesamtlich getraut, von da an wird Leyla den Nachnamen Heiter tragen. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar