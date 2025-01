Mike Heiter über seine Leyla: Das sind ihre drei großen Schwächen!

Frankfurt am Main - Die beiden Realitystars Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) sind wohl das Traumpaar im aktuellen TV-Business . Über Instagram gaben sie nun einen spannenden Einblick in ihr Beziehungsleben.

In einer Instagram-Fragerunde beantwortete letztlich Mike jene hier zu sehende Frage über Leylas drei große Schwächen. © Montage: Instagram/leylalahouar

In einer kleinen Fragerunde auf Leylas Account kam am gestrigen Donnerstag die interessante Frage auf, was ihrer Einschätzung nach drei ihrer Schwächen seien.

Gekonnt schob die 28-Jährige die Frage allerdings weiter an ihren Göttergatten und schrieb spontan die drei Antworten in ihre Q&A-Story, die Mike ihr darauf gegeben hatte.

Zickig, Sturkopf und zu gutes Herz, lauteten jene Eigenschaften, die dem gebürtigen Essener zuerst einfielen.

Damit kann Leyla sicherlich ganz gut leben, sonst hätte die Realityqueen Mikes Antworten wohl eher nicht freiwillig hochgeladen.