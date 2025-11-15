Realitystar Leyla Heiter bekommt erstaunlichen Arzt-Befund: "Richtig, richtig heftig"

Frankfurt am Main - Realitystar Leyla Heiter (29) hat ihre Instagram-Community mit einem persönlichen Gesundheitsupdate überrascht. In einer aktuellen Story berichtet sie sichtlich irritiert von ihrem Termin beim Orthopäden und von einem Befund, der sie selbst erstaunt hat.

Via Insta-Story erzählte Leyla Heiter (29) ihren Followern von ihrem medizinischen Befund. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Bereits seit geraumer Zeit kämpfe sie mit Beschwerden am Rücken und Knie, berichtet Leyla zunächst.

Dass sie eine Schiefstellung im Hüft- oder Beinbereich hat, hatte sie schon vermutet, doch nun habe die Untersuchung noch etwas anderes ans Tageslicht gebracht: eine deutliche Beinlängendifferenz.

"Mein linkes Bein ist um die zwei Zentimeter kürzer als mein rechtes Bein. Das ist richtig, richtig heftig", schilderte sie ihren Followern.

Für die Influencerin heißt das jetzt: medizinische Maßnahmen. Laut eigener Aussage bekommt sie Physiotherapie und spezielle Fersen-Einlagen, die sie Schritt für Schritt an ihren Körper gewöhnen soll.

Auch eine Bandage für Rücken und Knie sei ihr verordnet worden. Zudem müsse sie nun in ihrer Heimat ein geeignetes Physiotherapie-Team finden, um langfristig Entlastung zu schaffen.