Realitystar Leyla Heiter bekommt erstaunlichen Arzt-Befund: "Richtig, richtig heftig"
Frankfurt am Main - Realitystar Leyla Heiter (29) hat ihre Instagram-Community mit einem persönlichen Gesundheitsupdate überrascht. In einer aktuellen Story berichtet sie sichtlich irritiert von ihrem Termin beim Orthopäden und von einem Befund, der sie selbst erstaunt hat.
Bereits seit geraumer Zeit kämpfe sie mit Beschwerden am Rücken und Knie, berichtet Leyla zunächst.
Dass sie eine Schiefstellung im Hüft- oder Beinbereich hat, hatte sie schon vermutet, doch nun habe die Untersuchung noch etwas anderes ans Tageslicht gebracht: eine deutliche Beinlängendifferenz.
"Mein linkes Bein ist um die zwei Zentimeter kürzer als mein rechtes Bein. Das ist richtig, richtig heftig", schilderte sie ihren Followern.
Für die Influencerin heißt das jetzt: medizinische Maßnahmen. Laut eigener Aussage bekommt sie Physiotherapie und spezielle Fersen-Einlagen, die sie Schritt für Schritt an ihren Körper gewöhnen soll.
Auch eine Bandage für Rücken und Knie sei ihr verordnet worden. Zudem müsse sie nun in ihrer Heimat ein geeignetes Physiotherapie-Team finden, um langfristig Entlastung zu schaffen.
Leyla Heiter wurde zunächst nicht geglaubt
Ehemann Mike und ihr bester Freund Lucca Brand hatten noch gedacht, dass Leyla "einfach wieder nur ein bisschen übertreibe", erklärt sie weiter, doch der Orthopäde habe für Gewissheit gesorgt.
Neben der Beinlängendifferenz wurde offenbar auch eine Flüssigkeitsansammlung im rechten Knie festgestellt, was die Beschwerden zusätzlich verstärkt. Hierfür hat sie vom Arzt eine Bandage bekommen.
Bleibt nicht mehr viel übrig, als an dieser Stelle gute Besserung zu wünschen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter, Arne Dedert/dpa