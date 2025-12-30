Baby-Planung bei Leyla und Mike Heiter: So ist der aktuelle Stand

Frankfurt am Main - "Bist Du schwanger?", fragte ein Fan "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) bei einem Q&A - und die Frankfurterin antwortete freimütig.

Leyla Heiter (29) und ihr Ehemann Mike Heiter (33) sind ein Reality-Paar durch und durch: Sie lernten sich im Dschungelcamp kennen und verlobten sich bei "Promi Big Brother". © Screenshot/Instagram/leylaheiter

"Nein, ich bin nicht schwanger", gab die 29-Jährige am Dienstag in einer Instagram-Story bekannt.

Aber Leyla und ihr Ehemann Mike Heiter (33) planen durchaus Nachwuchs: Wie die Reality-Darstellerin weiter verriet, benutzt sie aktuell eine App, laut der "es gerade die besten Tage wären", um sich schwängern zu lassen.

Doch der Schwangerschaftstest sage leider etwas anderes: "Manchmal hat das Leben einfach seinen eigenen Zeitplan."

Nach der Hochzeit im Sommer hatte Leyla bereits während der Flitterwochen auf den Seychellen öffentlich über das Thema Baby-Planung gesprochen. Damals bekannte sie: "Für mich wäre es das schönste Geschenk, wenn ich Mama werden darf."

Die 29-Jährige gab im Sommer aber auch zu bedenken, dass eine Schwangerschaft für sie wegen einer zurückliegenden Operation an ihrem Gebärmutterhals auch riskant sei.