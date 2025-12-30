Baby-Planung bei Leyla und Mike Heiter: So ist der aktuelle Stand
Frankfurt am Main - "Bist Du schwanger?", fragte ein Fan "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) bei einem Q&A - und die Frankfurterin antwortete freimütig.
"Nein, ich bin nicht schwanger", gab die 29-Jährige am Dienstag in einer Instagram-Story bekannt.
Aber Leyla und ihr Ehemann Mike Heiter (33) planen durchaus Nachwuchs: Wie die Reality-Darstellerin weiter verriet, benutzt sie aktuell eine App, laut der "es gerade die besten Tage wären", um sich schwängern zu lassen.
Doch der Schwangerschaftstest sage leider etwas anderes: "Manchmal hat das Leben einfach seinen eigenen Zeitplan."
Nach der Hochzeit im Sommer hatte Leyla bereits während der Flitterwochen auf den Seychellen öffentlich über das Thema Baby-Planung gesprochen. Damals bekannte sie: "Für mich wäre es das schönste Geschenk, wenn ich Mama werden darf."
Die 29-Jährige gab im Sommer aber auch zu bedenken, dass eine Schwangerschaft für sie wegen einer zurückliegenden Operation an ihrem Gebärmutterhals auch riskant sei.
Leyla und Mike Heiter planen Projekt: "Sehr, sehr, sehr heftig"
Beruflich stehen bei dem Promi-Paar offenbar ebenfalls große Veränderungen bevor.
Leyla Heiter veröffentlichte am Montagabend in ihren Storys ein Foto, welches ihren Ehemann an einem großen Tisch sitzend zeigte. "Meeting done", lautete der kurze Kommentar dazu.
Im Anschluss veröffentlichte die Frankfurterin diesen Text: "Nächstes Jahr kommt was ganz Großes, ich bin so gespannt. Und ich freue mich so sehr, wenn ich es Euch dann endlich erzählen kann 😍."
In einer dritten Story sprach die 29-Jährige dann direkt zu ihren Fans: "So, unser Meeting ist jetzt vorbei, es war sehr, sehr, sehr erfolgreich." Das neue Projekt von ihr und Mike Heiter werde "sehr, sehr, sehr heftig werden", versprach Leyla noch.
Bereits im Oktober hatte die Influencerin angekündigt, dass es in ihrem Leben "große Veränderungen" geben werde, bei denen sie eventuell auch "hinfliegen und weinen" könne.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter