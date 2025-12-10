"Promi Big Brother"-Siegerin Leyla verzweifelt wegen Hund "Alani"
Frankfurt am Main - "Ich bin echt verzweifelt, und ich will einfach nur, dass es meinem Baby gut geht!", mit diesen Worten wandte sich Reality-Darstellerin und Influencerin Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) am Dienstagabend auf Instagram an ihre Fans. Die 29-Jährige sprach von ihrem Hund "Alani".
"Ich brauche bitte ganz dringend Euren Rat", sagte die Frankfurterin am Beginn einer Story.
Das Verhalten ihres Dackels habe sich in der letzten Zeit merklich verändert: "Er hat keine Lust mehr, rauszugehen."
Früher habe sich ihr Hund stets sehr gefreut, wenn er zu einem Gassi-Gang aufgefordert wurde: "Der ist hier rumgesprungen."
Nun jedoch müsse man den Dackel dazu zwingen, das Geschirr für die Leine zu tragen.
"Draußen läuft er fast gar nicht. Wenn andere Hunde kommen, läuft er einfach straight an denen vorbei oder versteckt sich dann irgendwie", fügte Leyla hinzu.
Dies sei ein deutlicher Widerspruch zu dem früheren Verhalten des Hundes: "Davor hat der immer gedacht, die Straßen gehören dem."
Leyla Heiter über ihren Dackel: "Er muss immer bei einem Menschen liegen"
Auch gegenüber der Influencerin und ihrem Ehemann Mike Heiter (33) zeige der Dackel ein verändertes Verhalten.
"Wenn wir zu Hause sind: Er kuschelt nur, 24/7, also er will gar nicht irgendwie alleine liegen oder so, er muss immer bei einem Menschen liegen", berichtete die Frankfurterin. Sie mutmaßte, ob ihr Hund eventuell Winter-Depressionen habe.
Wegen der Verhaltensänderungen ihres Dackels mache sie sich große Sorgen, betonte Leyla Heiter. Sie räumte aber auch ein, dass sie sich hinsichtlich "Alani" mitunter wie eine sogenannte "Helikoptermutter" verhalte.
Sie wolle daher ihr Haustier nicht gleich zu einem Tierarzt bringen, zumal sie sich sicher sei, dass der Dackel keine Schmerzen habe.
"Deswegen frage ich jetzt Euch: Was sagt Ihr?", erneuerte die 29-Jährige ihre Bitte um Rat an ihrer Follower.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter