"Promi Big Brother"-Siegerin Leyla verzweifelt wegen Hund "Alani"

Frankfurt am Main - "Ich bin echt verzweifelt, und ich will einfach nur, dass es meinem Baby gut geht!", mit diesen Worten wandte sich Reality-Darstellerin und Influencerin Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) am Dienstagabend auf Instagram an ihre Fans. Die 29-Jährige sprach von ihrem Hund "Alani".

Reality-Darstellerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) siegte bei "Promi Big Brother". Zuvor erreichte sie das Finale des RTL-Dschungelcamps. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

"Ich brauche bitte ganz dringend Euren Rat", sagte die Frankfurterin am Beginn einer Story.

Das Verhalten ihres Dackels habe sich in der letzten Zeit merklich verändert: "Er hat keine Lust mehr, rauszugehen."

Früher habe sich ihr Hund stets sehr gefreut, wenn er zu einem Gassi-Gang aufgefordert wurde: "Der ist hier rumgesprungen."

Nun jedoch müsse man den Dackel dazu zwingen, das Geschirr für die Leine zu tragen.

"Draußen läuft er fast gar nicht. Wenn andere Hunde kommen, läuft er einfach straight an denen vorbei oder versteckt sich dann irgendwie", fügte Leyla hinzu.

Dies sei ein deutlicher Widerspruch zu dem früheren Verhalten des Hundes: "Davor hat der immer gedacht, die Straßen gehören dem."