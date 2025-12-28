Moderatorin Lea Wagner hat Ja gesagt: Doch wer ist der Glückliche?

Bremen - Süße Nachrichten von Moderatorin Lea Wagner: Die 31-Jährige hat ihren langjährigen Partner vor Kurzem geheiratet. Wer der Glückliche ist, verrät die gebürtige Hessin allerdings nicht.

Lea Wagner (31) hat geheiratet. Wen die ARD-Moderatorin ab sofort "Ehemann" nennen kann, ist nicht bekannt. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie BILD berichtet, soll die Hochzeit Anfang Dezember stattgefunden haben - den Antrag habe Wagner bereits vorletztes Jahr bekommen. Die Moderatorin und ihr Jetzt-Ehemann seien demnach schon viele Jahre zusammen.

Warum die Wiesbadenerin ihren Partner grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit oder in den sozialen Medien zeigt, erläuterte sie gegenüber der Zeitung so: "Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben."

Laut BILD hätten sich die beiden zunächst in einem Standesamt in Bremen das Jawort gegeben, ehe es anschließend in der näheren Umgebung noch eine freie Trauung gegeben habe.

Wagner soll eine weiße A-Linie mit Schleppe und Schleier sowie offene Haare getragen haben. Beweise in Form von Fotos gebe es aber nicht, da alle Gäste darum gebeten worden seien, ihre Handys nicht zu benutzen.