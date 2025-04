Liam Paynes Schwester sechs Monate nach seinem Tod: "Mein Kopf schreit immer noch nach dir"

Es ist bereits sechs Monate her, dass Liam Payne gestorben ist. Dies nahm seine Schwester als Anlass, ein paar Worte an ihren kleinen Bruder zu richten.

Von Kim Marie Moser

Wolverhampton (England) - Am Mittwoch war es bereits sechs Monate her, dass "One Direction"-Sänger Liam Payne (†31) auf tragische Weise gestorben ist. Dies nahm seine Schwester, Ruth Gibbins (34), als Anlass, ein paar herzzerreißende Worte an ihren kleinen Bruder via Instagram zu richten.

Liam Payne (†31) starb im Oktober vergangenen Jahres. © Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images "Mein Kopf schreit immer noch nach dir", schrieb die 34-Jährige zu einer Digicam-Aufnahme von sich und dem Musiker. "Jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, unter Wasser zu sein und nach Luft zu schnappen, die nie kommt, um mich zu erlösen." Ohne ihr Geschwisterchen zu leben, sei unmöglich, "also existiere ich vorerst nur." Zwar lerne sie langsam wieder, "an den richtigen Stellen zu lachen oder zu lächeln", allerdings sei dies schrecklich anstrengend. Schließlich wolle sie doch einfach nur mit ihm reden. "In den wenigen Momenten, in denen ich mir erlaube, Liebe und nicht nur Verlust zu empfinden, kann ich wirklich lächeln", so Gibbins weiter, "aber die Erinnerungen sind immer mit einer gewissen Traurigkeit darüber verbunden, wie ungerecht es ist, dass wir keine neuen machen können."

Auf Instagram teilte Ruth Gibbins ihre liebevollen Worte an Liam Payne

Ruth Gibbins an Liam Payne: "Liebe dich so viel mehr, als es diese Worte ausdrücken können"