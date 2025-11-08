 5.384

Geständnis von RTL-Moderatorin: Steffi Brungs und Gatte Chris Wackert legen Ehe-Pause ein

Chris Wackert und Steffi Brungs gelten als das Promi-Traumpaar. Doch die beiden mussten schon einiges durchmachen, was zu einer Beziehungspause geführt hat.

Von Florian Fischer

Köln - Insgeheim gelten die beiden Moderatoren Chris Wackert (36) und Steffi Brungs (36) als Promi-Traumpaar. Doch die beiden mussten schon einiges durchmachen, was zu einer Beziehungspause geführt hat.

Hat wieder gut lachen: RTL-Moderatorin Steffi Brungs (36).
Hat wieder gut lachen: RTL-Moderatorin Steffi Brungs (36).  © IMAGO / Horst Galuschka

"Nicht, weil wir uns nicht mehr geliebt haben. Daran gab es eigentlich nie Zweifel. Wir wussten immer, wir werden uns nicht trennen. Aber wir brauchen jetzt diese Pause, um den Resetknopf zu drücken", verrät Steffi in einem Gespräch gegenüber ihres Heimatsenders RTL.

In dieser Zeit habe dann auch ihr Mann mit einer Therapie angefangen. Und beide hätten sich neu sortiert und daraus wieder Kraft schöpfen können.

Aber warum 'auch'? Bereits zu Beginn ihrer Liaison wurde bei der 36-Jährigen eine mittelschwere Depression diagnostiziert, weshalb sich die gebürtige Siegburgerin für drei Jahre in Therapie begab. In der schweren Zeit machte ihr Partner ihr dann einen Heiratsantrag.

Habt Ihr sie erkannt? Promi-Paar sorgt mit Grusel-Look für Aufsehen
Promis & Stars Habt Ihr sie erkannt? Promi-Paar sorgt mit Grusel-Look für Aufsehen

Für Steffi schwer zu verstehen. "Wie kann der mich jetzt heiraten wollen?", habe sich die RTL-Moderatorin damals gefragt, wie sie in ihrem neuen gemeinsamen Podcast "TraumBar" preisgibt.

Allerdings sei für Chris klar gewesen, dass die 36-Jährige die Richtige ist, weshalb er ihr klargemacht habe, dass sie mit "den schweren Zeiten beginnen".

Steffi Brungs sieht sich und Chris Wackert nicht als Traumpaar.

Die 36-Jährige und ihr Ehemann Chris Wackert (36) mussten in ihrer Beziehung schon einiges durchmachen.
Die 36-Jährige und ihr Ehemann Chris Wackert (36) mussten in ihrer Beziehung schon einiges durchmachen.  © Christoph Soeder/dpa

Doch die schlechten Nachrichten rissen nicht ab: Kurz nach der romantischen Hochzeit auf Hawaii folgte der nächste Schicksalsschlag. Bei der Sportjournalistin wurde Gebärmutterhalskrebs festgestellt!

Trotzdem hat ihre Liebe gehalten, und sie sind heute noch zusammen. "Das Wichtigste ist, als Paar nie mit der Kommunikation aufzuhören", erklärt Steffi das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe und führt aus: "Ich glaube auf jeden Fall, dass diese schwierigen Zeit unsere Ehe ganz besonders stark gemacht hat."

Als Traumpaar sieht die 36-Jährige sich und ihren Gatten aber nicht. "Mein Mann und ich wurden die letzten Jahre immer wieder als absolutes Traumpaar bezeichnet, und das sind wir, wenn wir mal ganz ehrlich ist, einfach nicht", so die Moderatorin.

Wieder aufgetaucht: Alfons Schuhbeck sendet emotionale Botschaft an die Münchner Society
Promis & Stars Wieder aufgetaucht: Alfons Schuhbeck sendet emotionale Botschaft an die Münchner Society

Auch sie seien nicht perfekt - und das wollen sie auch gar nicht sein. Und genau wie jedes andere Paar hätten auch Steffi und Chris ihre Struggles und Probleme.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: