Jason Derulo Single oder mit Hanna Weig zusammen? US-Star spricht Klartext

Ist US-Superstar Jason Derulo (35) noch Single oder bereits vergeben? © Britta Pedersen/dpa

Nachdem der R'n'B-Sänger am Samstagabend auf der Bühne im Club Europalace in Mainz-Kastel seinen Auftritt beendet hatte, war er von Glücksgefühlen erfüllt und teilte dies direkt in einem RTL-Interview mit.

"Immer wenn ich nach Deutschland komme, erinnere ich mich daran, warum ich mich so sehr in Deutschland verliebt habe." Derulos Aussage lieferte direkt das Einfallstor für die Frage nach einer aktuellen Liebe, die einer jungen, hier lebenden Frau gelten könnte.

Auf Weig angesprochen, folgte die prompte Antwort des US-Stars: "Ich habe keine deutsche Freundin." Jedoch ließ Jason Derulo ein wenig Hoffnung aufkeimen, indem er anfügte "noch nicht".

Ob das Liebes-Feuer zwischen den beiden Promis doch noch entfacht werden könnte oder ob der Superstar jemanden anderen meint, bleibt Spekulation.