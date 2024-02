Liebes-Aus bei Promi-Sohn: Er soll wieder Single sein!

Romeo Beckham (21) ist offenbar wieder Single. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Eine kurze Liebeskrise im Jahr 2022 konnten sie erfolgreich überwinden. Nun soll zwischen David (48) und Victoria Beckhams (49) Sohn Romeo und seiner Langzeit-Freundin Mia aber tatsächlich alles aus sein.

Wie ein Insider gegenüber dem britischen Mirror enthüllte, sollen sich der Fußballer und das Model endgültig getrennt haben.

"Romeo und Mia hatten einen Streit. Sie sind nicht mehr zusammen", verriet die Quelle der Zeitung. Demnach soll die 21-Jährige sogar schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sein und inzwischen wieder bei ihren Eltern leben.

Auch wenn das Paar schon einmal getrennt gewesen sei, fühle es sich diesmal "ernster" an, so die Einschätzung des Insiders. Dass die Britin bereits ihre Sachen gepackt habe und ausgezogen sei, obwohl das Paar erst kürzlich zusammengezogen sei, spreche für sich.

Und tatsächlich: Der letzte gemeinsame Auftritt der beiden ist schon eine ganze Weile her. Seit dem Besuch der British Fashion Awards vergangenen Dezember in London wurde es ruhig um das einstige Traumpärchen - was auch vielen Fans nicht verborgen blieb.