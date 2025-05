Menowin Fröhlichs Ehe vor dem Aus? Sänger wendet sich aufgebracht an Community

Sehr aufgebracht hat sich Menowin Fröhlich (37) via Insta-Story an seine Community gewandt (r.). © Bild-Montage: Menowin Fröhlich/Instagram

Zunächst postete er einen kurzen Text. "Lange genug hast du mich behandelt, wie dein kleiner Schoßhund und mir Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen", heißt es da. "Hast mich in dem Glauben gelassen, dass du eine treue Ehefrau bist."

Ist ihm Şenay also fremdgegangen? Das lässt der 37-Jährige auch in den folgenden Reels durchblicken, in denen er sich aufgebracht und teilweise recht wirr direkt an seine Community wendet.

"Erst so tun, als wäre man der treueste Mensch und am Schluss sich der Sache gar nicht zu stellen", wirft er hier wohl seiner Ehefrau vor, ohne sie direkt mit Namen anzusprechen.

Dass die Sache wirklich im Argen liegt, merkt man daran, dass Menowin auch Şenays Familie kritisiert. So sei seine Schwiegermutter die "einzige aus der Familie", die von ihm "Ehre und Respekt" bekäme.

Außerdem deutet der Sänger mit einem weiteren Reel an, möglicherweise ebenfalls schon wieder in einer Beziehung zu sein. Darin sieht man seine Hand, die in einem Auto innig die Hand einer Frau hält.