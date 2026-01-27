Liebes-Aus bei Supermodel? Bella Hadid soll wieder Single sein
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Liebes-Aus bei Bella Hadid und ihrem Partner? Die 29-Jährige und der Cowboy Adan Banuelos (36) sollen sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt haben.
Wie eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight angab, würde das Supermodel aktuell "ihr Bestmögliches tun, um positiv zu bleiben und sich abzulenken."
So stecke sie derzeit all ihre Kraft und Energie in die Arbeit und Freundschaften, um die Trennung zu verarbeiten.
Was genau der Auslöser dafür war, dass die beiden von nun an getrennte Wegen gehen, sei unklar. Bisher haben sich weder Hadid, noch Banuelos zu den Spekulationen rund um ihr zerbrochenes Liebes-Glück geäußert.
Erst Ende Oktober hatte der Reitsportler seiner Liebsten noch einen rührenden Instagram-Beitrag gewidmet, um ihre gemeinsame Liebe zu feiern.
"Oktober ist für mich so ein besonderer Monat geworden", schrieb er damals in die Caption. "Es ist der Monat, in dem mir Gott dich geschickt hat. Trotz all dem Chaos und all dem Hässlichen hat er uns etwas Reines und Schönes geschenkt."
Könnte jetzt wirklich schon wieder alles vorbei sein?
Adan Banuelos und Bella Hadid feierten im Oktober Jahrestag
Bella Hadid wird durch Adan Banuelos zum Cowgirl
Hadid und Banuelos wurden erstmals im Oktober 2023 zusammen in den Straßen Fort Worth Stockyards im US-Bundesstaat Texas gesichtet, wo sie die Finger kaum voneinander lassen konnten. Im Januar 2024 folgte ein Instagram-Post von Hadid, auf dem sie den Sportler an den Händen hält.
Richtig offiziell schien sie ihre Beziehung allerdings erst zum Valentinstag 2024 zu machen, als sie Banuelos als ihren "Valentins-Schatz" bezeichnete.
Ganz angesteckt vom Lifestyle des Reiters, wurde Hadid daraufhin immer häufiger in Texas gesichtet, zog schließlich auch mit ihrem Partner zusammen. Ohne Cowboy-Hut war sie daraufhin kaum noch unterwegs.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/ab_performancehorses, THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP