Liebes-Aus bei Supermodel? Bella Hadid soll wieder Single sein

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Liebes-Aus bei Bella Hadid und ihrem Partner? Die 29-Jährige und der Cowboy Adan Banuelos (36) sollen sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt haben.

Bella Hadid (29) und Adan Banuelos (36) sollen sich getrennt haben. © Instagram/Screenshot/ab_performancehorses

Wie eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight angab, würde das Supermodel aktuell "ihr Bestmögliches tun, um positiv zu bleiben und sich abzulenken."

So stecke sie derzeit all ihre Kraft und Energie in die Arbeit und Freundschaften, um die Trennung zu verarbeiten.

Was genau der Auslöser dafür war, dass die beiden von nun an getrennte Wegen gehen, sei unklar. Bisher haben sich weder Hadid, noch Banuelos zu den Spekulationen rund um ihr zerbrochenes Liebes-Glück geäußert.

Erst Ende Oktober hatte der Reitsportler seiner Liebsten noch einen rührenden Instagram-Beitrag gewidmet, um ihre gemeinsame Liebe zu feiern.

"Oktober ist für mich so ein besonderer Monat geworden", schrieb er damals in die Caption. "Es ist der Monat, in dem mir Gott dich geschickt hat. Trotz all dem Chaos und all dem Hässlichen hat er uns etwas Reines und Schönes geschenkt."

Könnte jetzt wirklich schon wieder alles vorbei sein?