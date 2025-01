Liebes-Aus vor Dschungelcamp? Jetzt spricht Sam Dylan Beziehungs-Klartext!

Köln - Unmittelbar vor der Abreise nach Australien hat Sam Dylan (33) Beziehungs-Tacheles gesprochen und verraten, was wirklich an den Trennungsgerüchten um ihn und Rafi Rachek (35) dran ist.

Mit elf anderen Promis wagt Sam Dylan (mittlere Reihe, 2.v.r.) ab dem 24. Januar das Abenteuer Dschungelcamp. © Boris Breuer/RTL/dpa

Das abgelaufene Kalenderjahr war wohl eines der erfolgreichsten im Leben der beiden Realitystars.

Nachdem das umstrittene Pärchen die begehrte Krone im "Sommerhaus der Stars" und einen satten Batzen Preisgeld ergattern konnte, füllt der 33-Jährige sein Konto jetzt mit der Teilnahme am Dschungelcamp.

Bevor er sich allerdings auf den Weg nach Down Under macht, kam der Cloppenburger nicht drumherum, endlich auszupacken: Was ist dran an den Trennungsgerüchten mit Rafi?

"Dem kann ich ganz klar widersprechen und die Leute beruhigen. Wir sind nicht getrennt", stellte der Paradiesvogel jüngst in einem Interview mit RTL klar.

Zur Erinnerung: Erst vor wenigen Tagen hatte sich seine bessere Hälfte mit ziemlich kryptischen Zeilen auf Instagram gemeldet und davon gesprochen, dass "nichts für die Ewigkeit" sei und er sich in Zukunft etwas zurückziehen werde.