Liebes-Aus zum Valentinstag? Walentina Doronina überrascht mit Statement

Damals sagte sie: "Kurz und knapp: Alles ist gut." Trotzdem gab sie zu, dass sich das Paar derzeit in einer schwierigen Phase befinde. "Es ist noch nicht alles geklärt, aber wir halten zusammen und wir sind bereit, an uns zu arbeiten."

Angesprochen auf die Trennungsgerüchte verriet Walentina zwar kürzlich, dass es in der Beziehung mit Can einige Dinge gäbe, die die beiden noch zu klären hätten. Von einer Trennung oder gar der Auflösung der Verlobung wollte die 23-Jährige hingegen nichts wissen.

Ist die Beziehung zwischen Walentina Doronina und Can Kaplan (27) nun endgültig zerbrochen? Ein Statement von Walentina lässt das jedenfalls vermuten. © Bildmontage: RTL/dpa, Federico Gambarini/dpa

Doch das könnte sich inzwischen geändert haben!

Denn in ihrer neuesten Instagram-Story verrät die TV-Bekanntheit, dass sie sich momentan keine Hochzeit vorstellen könne. "Da gibt es dann einfach doch noch zu viele Meinungsverschiedenheiten", sagt die 23-Jährige.

Ein Schlag ins Gesicht für ihren (Ex?-)Verlobten! Genau wie auch ein weiteres privates Detail, das Walentina nun preisgibt: Sie trägt ihren Verlobungsring nicht mehr.

"Fühle ich aktuell einfach nicht! Finde ich aber auch nicht schlimm", so die knappe Erklärung der Reality-Diva.

Dass momentan der Haussegen bei den beiden Influencern schief zu hängen scheint, ist auch den Fans nicht verborgen geblieben. Denn nachdem Walentina Can bereits am 20. Januar bei Instagram entfolgt ist, fragten ihre Fans bei der 23-Jährigen nach, was das Pärchen denn am Valentinstag unternommen habe. Die knappe, aber vielsagende Antwort der TV-Blondine: "Nichts ..."

Nur ein cleverer PR-Schachzug der provokanten Walentina oder doch bitterer Ernst? Wir dürfen gespannt sein ...