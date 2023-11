Fame Fighting: Can Kaplan gewinnt Blut-Kampf gegen Gigi Birofio!

Fame Fighting 2023: In den Hauptkämpfen gingen Can Kaplan (27) gegen Gigi Birofio (24) und Diogo Sangre (29) gegen Aleks Petrovic (32) als Sieger hervor.

Von Nico Zeißler

Bonn - Während viele Zuschauer aufgrund anhaltender Server-Probleme und trotz Bezahlung das "Fame Fighting"-Boxevent lange Zeit oder gar nicht ansehen konnten, flogen im Ring die prominenten Fäuste. In den Hauptkämpfen gingen Can Kaplan (27) und Diogo Sangre (29) als Sieger hervor.

Can Kaplan (27) gewann nach K.o. gegen Gigi Birofio (24). © Bildmontage: Trashkurs Der handgreifliche Sommerhaus-Skandal wurde am späten Abend fortgeführt. Schon nach wenigen Sekunden ging Can gegen Luigi "Gigi" Birofio (24) zu Boden, schickte den Italiener dann aber auch nach unten. In der zweiten Runde deutete sich an, wer als Sieger aus dem Ring geht: Es war Can, der seinen Gegner heftig blutend ausknockte. "Es ist alles so eingetreten, wie ich erwartet habe", sagte der 27-Jährige während lautstarker Buh-Rufe, aufgrund derer er die Zuschauer beschuldigte, Gewalt zu unterstützen. Gigi war im Sommerhaus handgreiflich gegen Can geworden, traf dabei auch dessen Freundin Walentina Doronina (23), die ihren Partner am Samstag schreiend unterstützte. Beide Paare mussten die RTL-Show verlassen. Gigi nahm seine Niederlage mit Humor: "Ich geb mir jetzt die Kante!" Promis & Stars "Sommerhaus"-Star Pia Tillmann gibt Update: So geht's ihrem Baby nach dem Unfall! Im zweiten Hauptkampf behielt Diogo Sangre ("Ex on the Beach") gegen Aleks Petrovic (32, "Sommerhaus der Stars") die Oberhand per Knockout in der zweiten Runde, der am Ende mit dem Gesicht voraus auf den Boden krachte.

Aleks Petrovic (32, r.) musste sich gegen Diogo Sangre (29) geschlagen geben. © Trashkurs

Fame Fighting: Trashkurs sprach vor den Kämpfen mit den Teilnehmern

Paco Herb kugelt sich Schulter aus - Romina Mina muss sich übergeben

Paco Herb (27, l.) kugelte sich gegen Jakub Merlan-Jarecki (28) die Schulter aus. © Trashkurs Neben Pietro Lombardi (31) hatten sich auch Yeliz Koc (29), Calvin Kleinen (31), Yasin Mohamed (32), das "Sommerhaus"-Paar Pia Tillmann (35) & Zico Banach (32), Chris Broy (34) und Walentina Doronina die Show live im Bonner Maritim Hotel angeschaut. Der erste Fight war schon in der zweiten Runde vorbei. Nach rund vier Minuten musste die zu diesem Zeitpunkt an der Wange blutende Romina Mina (24, "Ex on the Beach") gegen Vanessa Kovtun (23, "Love Island") auf- und sich noch im Ring übergeben. Noch schneller ging's im nächsten Duell. Paco Herb (27, "Are You The One"), wenige Stunden zuvor für den wegen einer Hirnblutung durchs Boxtraining verhinderten Patrick Fabian (36, "Berlin - Tag & Nacht") eingesprungen, ging gegen Jakub Merlan-Jarecki (28) bereits nach 2:41 Minuten K.o. - seine Schulter war rausgesprungen, konnte kurz danach wieder in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht werden. Promis & Stars Matthew Perry beerdigt! Hier nehmen seine "Friends"-Kollegen Abschied! In einem packenden Drei-Runden-Kampf gewann Julia Römmelt (29, Model) gegen ihre "geile Gegnerin" Sima Milena (27), die kurzfristig für Influencer-Kollegin Alexa Breit (24, Rückenprobleme) eingesprungen war. Box-Weltmeisterin Christina Hammer (33) sagte zwischenzeitlich am Ring: "Viel mit Boxen hat das nicht zu tun, aber habt Spaß und entertaint die Leute!"

33-Sekunden-Knockout-Sieg für Eric Sindermann gegen Mike Heiter bei "Fame Fighting"

Sebastian Pannek (37) verlor nach K.o. das Bachelor-Duell gegen Andrej Mangold (36). © Bildmontage: Trashkurs Carina Spack (27, "Das große Promi-Büßen") setzte sich nach einer Pause durch K.o. gegen ihre gleichaltrige Konkurrentin Jessica Fiorini ("Der Bachelor") durch und sorgte danach für einen kleinen Eklat. Sie forderte Zuschauerin Walentina zum Fight auf, die aber ablehnte und daraufhin ausgebuht wurde. "Ich hab mit Carina keinen Disput, dass ich mit ihr in den Ring steigen würde. Diese Frau bekommt von mir keine Präsenz", sagte die 23-Jährige. Spannung pur dann im Bachelor-Match. Sebastian Pannek (37) musste einige heftige Schläge von Andrej Mangold (36) einstecken, feuerte aber immer wieder zurück. Letztlich brach der Ringrichter ab, nachdem der an der Nase blutende Pannek immer weiter Kopftreffer kassierte. Ein gellendes Pfeifkonzert erhielt Eric Sindermann (35, "Promi Big Brother") beim Einlaufen vor seinem Kampf. Mit Vollgas schickte er Mike Heiter (31, "Are You The One") nach nur 33 Sekunden auf die Bretter, schrie in die Halle: "Ich bin der Beste ich bin der Champion!" Anschließend machte er sich für einen TV-Ausschluss von Walentina stark.

Eric Sindermann (35) schaltete seinen Gegner Mike Heiter (31) aus. © Bildmontage: Trashkurs

Nicolas Nizou (28, r.) hielt blutend über die Gesamtdistanz durch, verlor nach Punkten gegen Kevin Njie (27). © Trashkurs