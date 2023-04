Liebescomeback des Jahres? Shawn Mendes und Camila Cabello knutschen wieder!

Indio (USA) - Huch, diese beiden knutschenden Coachella-Festivalgänger kennt man doch? Ja, es sind tatsächlich Shawn Mendes (24) and Camila Cabello (26)! Rund eineinhalb Jahre nach ihrem Liebes-Aus verbreitet sich ein Video der beiden Superstars in den sozialen Medien, auf dem die beiden beim Rummachen zu sehen sind. Sind die Musiker etwa wieder ein Paar?

Sind Shawn Mendes (24) and Camila Cabello (26) etwa wieder ein Paar? © Fotomontage: Screenshot/Instagram/shawnmendes, AFP/Mike Coppola

In der kalifornischen Stadt Indio findet aktuell das in den USA extrem beliebte Coachella-Festival statt. An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden geben die größten Musikstars der Welt vor insgesamt 250.000 Zuschauern ihre Songs zum Besten.

Unter den Festivalgängern befinden sich immer wieder auch berühmte Gesichter - so in diesem Jahr auch Mendes und Cabello. Doch die beiden schienen sich nicht zufällig getroffen zu haben, sondern zeigten sich sehr vertraut miteinander. Ein Clip zeigt sogar, wie die Ex-"Fifth Harmony"-Sängerin sich an den "Stitches"-Interpreten schmiegt und sich beide leidenschaftlich küssen.

In den sozialen Medien sorgte das kurze Video für riesigen Wirbel. Mendes und Cabello zählen zu den erfolgreichsten Musikern der Welt - ihr gemeinsamer Song "Señorita" ist in den Spotify-Top-10 der meistgestreamten Songs aller Zeiten.

Doch nicht jeder Fan scheint begeistert. Schon 2019, als die beiden zum ersten Mal damit begannen, sich zu daten, wurde Kritik laut. Viele befürchteten, die Musiker würden nur der Publicity wegen miteinander ausgehen.