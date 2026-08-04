Liebesgerüchte neu entflammt: Was macht "Let's Dance"-Tänzerin Malika bei Joel?

Schweiz - Die Gerüchte um eine Lovestory zwischen Joel Mattli (32) und " Let's Dance "-Star Malika Dzumaev (35) reißen nicht ab. Ein neuer Post der beiden lässt die Herzen der Fans mal wieder höherschlagen.

Joel Mattli (32) zeigte "Let's Dance"-Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) ausgiebig seine Schweizer Heimat. © Bildmontage: Instagram/malikadzumaev (Screenshot)

Gerade erst hat die Profitänzerin den "Ninja Warrior"-Dauerbrenner über mehrere Tage in seiner Schweizer Heimat besucht. Ein Liebesbesuch? Die Aufnahmen der gemeinsamen Zweisamkeit lassen ihre Community erneut hoffen.

"Tourguide Joel Mattli", schrieb Malika kurz und knapp in ihrer Instagram-Story zu einem Selfie mit dem 32-Jährigen. Anschließend teilte sie Eindrücke von einer frühmorgendlichen Wanderung auf einen Gipfel, um den Sonnenaufgang zu beobachten.

Das Resümee der gebürtigen Russin zu der romantischen Idee fiel begeistert aus: "Zum ersten Mal Bergsteigen & es war so wunderschön", schwärmte sie. Es blieben bei Weitem nicht die einzigen glücklichen Schnappschüsse, welche die beiden ins Netz stellten.

Wie ein kurzer Video-Clip auf ihren jeweiligen Kanälen zeigt, legten die Drittplatzierten der vergangenen "Let's Dance"-Staffel vor der malerischen Rheinfall-Kulisse in Schaffhausen auch noch ein heißes Tänzchen hin, das sofort an ihre erfolgreiche Parkett-Reise erinnerte.