Liebesgerüchte neu entflammt: Was macht "Let's Dance"-Tänzerin Malika bei Joel?
Schweiz - Die Gerüchte um eine Lovestory zwischen Joel Mattli (32) und "Let's Dance"-Star Malika Dzumaev (35) reißen nicht ab. Ein neuer Post der beiden lässt die Herzen der Fans mal wieder höherschlagen.
Gerade erst hat die Profitänzerin den "Ninja Warrior"-Dauerbrenner über mehrere Tage in seiner Schweizer Heimat besucht. Ein Liebesbesuch? Die Aufnahmen der gemeinsamen Zweisamkeit lassen ihre Community erneut hoffen.
"Tourguide Joel Mattli", schrieb Malika kurz und knapp in ihrer Instagram-Story zu einem Selfie mit dem 32-Jährigen. Anschließend teilte sie Eindrücke von einer frühmorgendlichen Wanderung auf einen Gipfel, um den Sonnenaufgang zu beobachten.
Das Resümee der gebürtigen Russin zu der romantischen Idee fiel begeistert aus: "Zum ersten Mal Bergsteigen & es war so wunderschön", schwärmte sie. Es blieben bei Weitem nicht die einzigen glücklichen Schnappschüsse, welche die beiden ins Netz stellten.
Wie ein kurzer Video-Clip auf ihren jeweiligen Kanälen zeigt, legten die Drittplatzierten der vergangenen "Let's Dance"-Staffel vor der malerischen Rheinfall-Kulisse in Schaffhausen auch noch ein heißes Tänzchen hin, das sofort an ihre erfolgreiche Parkett-Reise erinnerte.
Fans von "Team Joelika" warten weiter sehnsüchtig auf Liebes-Outing
In der Kommentarspalte dreht sich nach den erneut sehr vertrauten Eindrücken der beiden natürlich wieder alles nur um die eine Frage: "Geht etwa doch mehr bei Team Joelika?" Eine Antwort von Malika und Joel gibt es darauf diesmal nicht.
Erst vor wenigen Wochen hatte der Schweizer klargestellt, dass es zwischen ihm und der Tänzerin keine Liebesgeschichte gebe. Stattdessen hob er die "gute Harmonie" hervor, welche die beiden seit Beginn des Jahres verbindet.
Ihre Fans wünschen sich etwas anderes: "Eigentlich wartet man doch schon darauf, dass endlich ein Liebes-Outing kommt. Diese Wärme, Vertrautheit und Verbundenheit zwischen den beiden, so viel gemeinsam an verschiedenen Orten."
Unmittelbar nach dem "Let's Dance"-Finale hatte Joel noch gestanden, Malika sehr zu vermissen. Es folgte ein gemeinsamer Trip nach Fuerteventura, bei dem jedoch das Berufliche im Fokus gestanden haben soll. Auch andere Profis aus der Show waren zur selben Zeit dort.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/malikadzumaev (Screenshots)