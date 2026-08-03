"Affe auf Bike" überrascht: Dieses Reiseziel hat ihre Vorstellung von Reichtum komplett verändert
Timmersiek/Georgien - Ehrliche Worte: Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", meldete sich bei ihren Followern auf Instagram mit ihren neusten Reiseerkenntnissen.
Aktuell ist die 26-Jährige gemeinsam mit ihrem Freund in Georgien unterwegs. Die beiden erkunden auf Motorrädern das Land.
"Diese Reise hat mein Bild von Reichtum komplett verändert", ließ sie ihre Follower wissen. Die Bloggerin berichtete von ihren Erlebnissen vor Ort: Viele hätten die beiden zum Essen eingeladen, die Menschen hätten sich Zeit genommen und wollten nichts im Gegenzug dafür.
"Dabei hatten viele von ihnen weniger als wir. Irgendwie lässt mich das nicht mehr los", erklärte die Weltenbummlerin.
Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin fragte sich, warum Geben oft den Menschen am leichtesten fällt, die selbst gar nicht so viel haben.
Denn Bendixen würde beide Seiten kennen: "Ich weiß, wie es ist, wenn man jeden Euro umdreht und ich weiß, wie es ist, heute mehr zu haben."
Doch für die Reiseinfluencerin würde sich Glück nicht so anders anfühlen, wie sie früher einmal dachte.
"Affe auf Bike": Reichtum hat nicht viel mit Geld zu tun
"Affe auf Bike" glaube nicht daran, dass Geld einen Menschen reich macht. Sie ist der Ansicht: Reich sei, wer andere spüren lasse, dass sie willkommen sind.
Seit Ann-Kathrin in Georgien ist, frage sie sich oft: "Was wäre, wenn wir Fremde nicht zuerst als Gefahr sehen würden … sondern einfach als Menschen?"
Die Reisebloggerin glaubt, dass sie später einmal nicht daran zurückdenken werde, wie viel jemand besessen hätte, sondern daran, wie viel jemand gegeben hat.
Ihre Schlussfolgerung: "Geld entscheidet nicht darüber, wie reich ein Mensch ist." Für sie bedeute wirklicher Reichtum viel mehr als Geld.
Allgemein war die 26-Jährige von Georgien begeistert. Die Reisebloggerin hatte vorher noch nie so ein gastfreundliches Land erlebt: "Irland kommt da vielleicht noch am nächsten ran", zog die Weltenbummlerin ihr Fazit.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)