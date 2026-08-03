"Affe auf Bike" überrascht: Dieses Reiseziel hat ihre Vorstellung von Reichtum komplett verändert

Timmersiek/Georgien - Ehrliche Worte: Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", meldete sich bei ihren Followern auf Instagram mit ihren neusten Reiseerkenntnissen.

Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26) ließ ihre Follower an ihren Gedanken teilhaben. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Aktuell ist die 26-Jährige gemeinsam mit ihrem Freund in Georgien unterwegs. Die beiden erkunden auf Motorrädern das Land.

"Diese Reise hat mein Bild von Reichtum komplett verändert", ließ sie ihre Follower wissen. Die Bloggerin berichtete von ihren Erlebnissen vor Ort: Viele hätten die beiden zum Essen eingeladen, die Menschen hätten sich Zeit genommen und wollten nichts im Gegenzug dafür.

"Dabei hatten viele von ihnen weniger als wir. Irgendwie lässt mich das nicht mehr los", erklärte die Weltenbummlerin.

Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin fragte sich, warum Geben oft den Menschen am leichtesten fällt, die selbst gar nicht so viel haben.

Denn Bendixen würde beide Seiten kennen: "Ich weiß, wie es ist, wenn man jeden Euro umdreht und ich weiß, wie es ist, heute mehr zu haben."

Doch für die Reiseinfluencerin würde sich Glück nicht so anders anfühlen, wie sie früher einmal dachte.