Lieder von Liebe und Freiheit: Oli.P trotzt Krankheit seiner Frau mit neuem Album!

Berlin - Oli.P hat ein neues Album veröffentlicht, "Hey Freiheit", so heißt es, erschienen am Freitag. Es ist das achte Album des Sängers , mit 15 neuen Titeln. Bei einem Song wirkt auch seine Frau mit, Pauline, die schwer erkrankt ist.

Lachen können sie beide - Oli.P (44) mit Ehefrau Pauline bei der Aufzeichnung einer TV-Show im November 2022. © F. Kern/Future Image

"Alles Gute!" nannte Oliver Petzokat (44), so der bürgerliche Name des Stars, sein vorheriges Album, nicht ahnend, wie sehr sich dieser Wunsch in sein Privatleben einmischen würde.

Das Album erschien 2019, im Jahr darauf erkrankte Pauline Petzokat an einem Hirntumor. Der Bösewicht im Kopf wurde operativ entfernt, doch leidet sie an den Folgen der Operation.

Sie sei nicht lebensbedrohlich erkrankt, aber auch nicht gesund, körperlich wie psychisch, ließ sie verlauten. "Eine komplette Gesundung wird es nicht geben", erklärt der Sänger im Telefonat mit TAG24.

Inzwischen leben die Petzokats nach einigen Jahren in Köln wieder in Berlin, in der Nähe von Paulines Eltern, die sich um die Tochter kümmern, wenn der Ehemann unterwegs ist.

Konzerte, Fernsehauftritte, Promotion für das neue Album - der Sänger hat viel zu tun.